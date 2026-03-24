Беспрозванных попросил Путина поддержать создание центра для бойцов СВО

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, поддержать строительство нового корпуса реабилитационного центра для бойцов СВО.
«Владимир Владимирович, мы полностью все подготовили. Хотел обратиться здесь за поддержкой с точки зрения совместного строительства. Областные деньги я в размере порядка 400 миллионов выделяю. В целом стоимость 1,9 миллиардов рублей», — сказал Беспрозванных.
Он отметил, что в Калининградской области пять организаций занимаются реабилитацией участников СВО и членов их семей. И есть только один реабилитационный центр «Новые горизонты», который занимается именно медицинской реабилитацией. Пропускная способность его — 700 человек.
«Приезжают ребята с абсолютно разных регионов России и очень хвалят его. Поэтому мы приняли решение о том, что нам нужно расширять этот центр, строить второй корпус. Прямо на этой же территории инфраструктура вся подведена… Хотим достроить еще один, уже более современный корпус, дополнительно на 50 койкомест. Это добавит еще пропускную способность порядка 500 человек», — добавил Беспрозванных.