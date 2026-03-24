В Минздраве Дона назвали самых высокооплачиваемых главврачей

При этом не все главные врачи могут похвастаться высокими доходами. Так, Евгений Дудников, глава лечебно‑реабилитационного центра № 3 в Тацинском районе, получает всего 44 тысячи рублей (на 4 тысячи больше, чем в прошлом году). В домах сестринского ухода в Шахтах зарплаты тоже невысоки: и. о. директора учреждения № 2 Марина Глухова зарабатывает 57 тысяч рублей, а и. о. директора № 3 Ирина Сорокина — чуть больше 58 тысяч. При этом в доме сестринского ухода № 1 ставка выше — 94 тысячи рублей, которые также получает Марина Глухова (вероятно, совмещая должности), что в сумме даёт ей около 150 тысяч рублей в месяц.