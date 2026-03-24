В Минздраве Дона назвали самых высокооплачиваемых главврачей. В 2025 году зарплата главных врачей учреждений здравоохранения увеличилась еще больше.
В 2025 году зарплаты главных врачей учреждений здравоохранения Ростовской области продолжили расти, хотя динамика оказалась неравномерной: одни руководители получают свыше 300 тысяч рублей, другие — едва превышают 40 тысяч.
По данным ведомства, самый высокий доход зафиксирован у Дмитрия Стагниева, главврача поликлиники № 16: его ежемесячная зарплата достигла почти 336 тысяч рублей — на 61 тысячу больше, чем годом ранее. На втором месте — Сергей Выгонский, главврач региональной психиатрической больницы: его доход снизился с 302 до 295 тысяч рублей. Третью строчку делят Александр Середа (главврач городской поликлиники № 4) и Дмитрий Шатов (главврач Бюро судебно‑медицинской экспертизы), получающие по 293 тысячи рублей в месяц — при этом их зарплаты заметно выросли: в прошлом году они составляли 213 и 240 тысяч соответственно.
Далее в списке — Вадим Бридковский, главврач ЦГБ в Азове (290 тысяч рублей; в 2024‑м — 248 тысяч), Андрей Задорожний, главврач стоматологической поликлиники № 1 в Ростове (287 тысяч; в 2024‑м — 267 тысяч), Елена Малышко, главврач наркологического диспансера (283 тысячи; снижение с 287 тысяч), и Вячеслав Коробка, главврач РОКБ (283 тысячи; рост с 271 тысячи). К числу высокооплачиваемых также относятся Дмитрий Кузнецов, главврач ЦРБ Неклиновского района (более 277 тысяч рублей), Ольга Воронова, главврач патолого‑анатомического бюро, Роза Петриди, главврач поликлиники № 42 в Ростове (обе — по 276 тысяч рублей), и Григорий Романенко, главврач поликлиники № 41 в Ростове (почти 275 тысяч рублей).
При этом не все главные врачи могут похвастаться высокими доходами. Так, Евгений Дудников, глава лечебно‑реабилитационного центра № 3 в Тацинском районе, получает всего 44 тысячи рублей (на 4 тысячи больше, чем в прошлом году). В домах сестринского ухода в Шахтах зарплаты тоже невысоки: и. о. директора учреждения № 2 Марина Глухова зарабатывает 57 тысяч рублей, а и. о. директора № 3 Ирина Сорокина — чуть больше 58 тысяч. При этом в доме сестринского ухода № 1 ставка выше — 94 тысячи рублей, которые также получает Марина Глухова (вероятно, совмещая должности), что в сумме даёт ей около 150 тысяч рублей в месяц.
В Новочеркасске главврач родильного дома Виктория Юдина получает лишь 72 тысячи рублей, а в горбольнице № 1 в Каменске‑Шахтинском и. о. главврача Александр Некрасов — 90 тысяч рублей.