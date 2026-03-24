Капремонт здания УФНС в Воронеже обойдется почти в 410 миллионов рублей

В Воронеже определился подрядчик для капитального ремонта здания УФНС по Воронежской области на улице Карла Маркса, 46. Им стало АО «Специализированный застройщик “Домостроительный комбинат”, согласившееся выполнить работы за 409,8 миллионов рублей, которые выделят из федерального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно данным портала, компания стала единственным участником и победителем аукциона, отказавшись от снижения начальной максимальной цены контракта, которая изначально составляла 407,8 миллионов рублей. Подрядчику предстоит завершить все работы до 31 октября 2028 года.
Проект капремонта предусматривает комплексное обновление здания. Ремонт вентилируемого фасада с заменой облицовки и утеплением, замену кровельных водостоков, установку снегозадержателей и системы электрообогрева крыши. Кроме того, в плане — ремонт входной группы с устройством пандуса, замена дверей и витражей, обновление полов, стен и потолков, а также модернизация инженерных систем: отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.