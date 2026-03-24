Капремонт здания УФНС в Воронеже обойдется почти в 410 миллионов рублей

В Воронеже определился подрядчик для капитального ремонта здания УФНС по Воронежской области на улице Карла Маркса, 46. Им стало АО «Специализированный застройщик “Домостроительный комбинат”, согласившееся выполнить работы за 409,8 миллионов рублей, которые выделят из федерального бюджета. Информация об этом появилась на портале госзакупок.