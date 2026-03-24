В Госдуме предложили регулировать использование ИИ-изображений в рекламе

В ГД предложили регулировать использование ИИ-изображений в рекламе косметологии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости предложил законодательно отрегулировать использование ИИ-изображений в рекламе медицинских и косметологических услуг, если они не сопровождаются четкой маркировкой.

«Когда клиника в рекламе показывает фото, сгенерированные нейросетью, это прямой обман. Человек платит деньги, ожидая увидеть в зеркале ту картинку, которую ему нарисовали. А результат оказывается иным. И это не просто маркетинговая хитрость, это риск: пациент может согласиться на процедуры, которые ему не нужны или даже противопоказаны, потому что его ввели в заблуждение. Мы должны законодательно отрегулировать использование ИИ-изображений в рекламе медицинских и косметологических услуг, если они не сопровождаются четкой маркировкой, что это не реальный результат», — сказал Свищев по итогам круглого стола «Регулирование косметологической сферы в России: правовые рамки, риски и возможности для бизнеса».

Парламентарий отметил, что честность в рекламе — часть безопасности.

Он также обратил внимание на проблему квалификации специалистов. По его словам, в России сегодня тысячи врачей-косметологов, но система повышения квалификации и контроля качества их работы требует совершенствования. Кроме того, нередки случаи, когда процедуры проводятся людьми без медицинского образования, а пациенты потом расплачиваются за это своим здоровьем.

Свищев добавил, что будет создана рабочая группа по разработке предложений для законодательного регулирования косметологической сферы. Депутат уточнил, что в планах подготовка поправок в профильные законы, а также инициатив по усилению контроля за продажей инъекционных препаратов через интернет и ужесточению требований к квалификации специалистов.

