Народные приметы на 25 марта: чего нельзя делать в Феофанов день?

В Феофанов день наши пращуры вставали раньше обычного, чтобы первым делом напоить лошадей. 25 марта было принято уделять особое внимание животным, так как они якобы могли пострадать от дурного глаза. Считалось, что защитить их можно при помощи особых ритуалов и «серебряной» воды. Готовили ее так: с вечера в ведро опускали какую-то вещь из благородного металла, например, ложечку или крестик. Утром эту воду давали лошадям, веря, что теперь никакая хворь к ним не пристанет.