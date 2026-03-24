Народные приметы на 25 марта: чего нельзя делать в Феофанов день?

25 марта православные вспоминают святого Феофана, в народном календаре дата названа в его честь. На Руси с этим днем было связано немало примет и традиций. Так, наши предки пели на улице песни, поили лошадей «серебряной» водой и пекли особые пироги. Расскажем, каких еще правил старались придерживаться люди в старину, чтобы отвести от дома беду и привлечь богатство.
Народные приметы на 25 марта: что нельзя делать.
В давние времена считалось, что 25 марта ни в коем случае не следует уезжать из дома. Отправляясь в дальнюю дорогу, человек якобы рисковал не вернуться. Наши пращуры опасались встретить в пути разбойников или хищников, которые выходят из леса в поисках пропитания.
Феофанов день решительно не подходит для праздного времяпрепровождения. Тем, кто поздно встает и отлынивает от дел, на Руси сулили голод и нищету.
Не стоит разговаривать с незнакомцами. Под их личиной может прятаться нечисть.
Также не рекомендуется начинать новые дела с теми, кого вы мало знаете. Велика вероятность обмана с их стороны.
Чтобы не лишиться всех накоплений, 25 марта не нужно давать кому-либо в долг. По этой же причине лучше избегать необдуманных трат и кредитов.
Если верите в приметы, постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Поссорившись с другом, можете потерять его навсегда.
Особые предписания существовали в давние времена для незамужних красавиц. Им не разрешалось примерять новые платья. Считалось, что нарушившая запрет скоро растолстеет и не влезет ни в один свой наряд.
Беременным женщинам в этот день не советовали ходить дома босиком. Якобы из-за этого у их детей будет тяжелая судьба.
Ни в коем случае не следует устраивать посиделки с алкоголем. Мудрецы прошлых столетий не сомневались: это станет причиной крупных потерь.
Если мужчина надеется найти хорошую работу, 25 марта он не должен ломать ветви деревьев — все в жизни пойдет наперекосяк.
В случае, если новый знакомый преподнесет вам подарок, лучше откажитесь. На презенте может быть порча.
Не хвастайтесь своими достижениями — сглазят. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Народные приметы на 25 марта: что можно делать.
В Феофанов день наши пращуры вставали раньше обычного, чтобы первым делом напоить лошадей. 25 марта было принято уделять особое внимание животным, так как они якобы могли пострадать от дурного глаза. Считалось, что защитить их можно при помощи особых ритуалов и «серебряной» воды. Готовили ее так: с вечера в ведро опускали какую-то вещь из благородного металла, например, ложечку или крестик. Утром эту воду давали лошадям, веря, что теперь никакая хворь к ним не пристанет.
Одной из главных традиций даты на Руси была встреча весны. До полудня нужно было выйти на свежий воздух и подставить лицо солнечным лучам. Люди верили, что так смогут укрепить здоровье на год вперед. Также они пели песни, призывая настоящее тепло.
Чтобы привлечь в дом богатство, наши предки договаривались с Домовым. Было распространено мнение, что этот дух не просто предупреждает хозяев о пожаре или визите грабителей, но и может помочь найти деньги. 25 марта вечером для Домового оставляли за печкой круглый пирог и кувшин молока. Считалось, что в благодарность он поможет людям разбогатеть.
В Феофанов день можно работать, убираться, стирать и готовить. Также наши пращуры приводили в порядок зимнюю одежду и проверяли, сколько продовольствия у них осталось.
Народные приметы о погоде на 25 марта.
Если с утра до вечера льет дождь, в этом году можно рассчитывать на щедрый урожай овса и льна.
Солнечная погода говорит о том, что лето окажется жарким.
Сильный ветер 25 марта предупреждает о похолодании к началу апреля.
Туман указывает на потепление, снегопад — на то, что в апреле будут заморозки.
Именинники 25 марта.
В этот день именины отмечают Феофан, Григорий, Мария и Семен.