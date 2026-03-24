Горвласти планируют продлить автобусные маршруты до ул. Арсенальной

По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, для улучшения транспортной доступности растущего микрорайона построили ул. Мариенко и Лучинского. В 2026 году также будет построен участок Арсенальной. «Для местных жителей будет обеспечен ещё один выезд на улицу Невского через Краснокаменную. Перекрёсток улиц Невского — Краснокаменной тоже реконструируем, за работу уже взялись проектировщики», — добавили в мэрии.