Терапевт из Ростова стала Заслуженным врачом Российской Федерации

Медику из Ростова Людмиле Арсеньянц присвоили Почетное звание Заслуженного врача России.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону врача-терапевта Национального медицинского исследовательского центра онкологии Людмилу Арсеньянц удостоили почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ в марте подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава РФ.

Людмила Арсеньянц — выпускница Ростовского государственного медицинского университета. Два года специалист работала в терапевтическом отделении № 1 ЦГБ Батайска. В 1989 году перешла в Ростовский научно исследовательский онкологический институт, на должность врача терапевта поликлинического отделения. В 2022 году возглавила терапевтическое отделение НМИЦ онкологии.

Доктор высшей квалификационной категории ведет прием в консультативно диагностическом отделении и принимает пациентов стационарных отделений онкоцентра.

Под ее руководством было организовано и оснащено терапевтическое отделение, которое готовит онкобольных к специальному лечению. Кроме того, благодаря усилиям Людмилы Арсеньянц внедрили систему маршрутизации пациентов с сопутствующей патологией, и это снизило сроки ожидания хирургического, лекарственного или лучевого лечения.

Новые методы диагностики, внедренные Людмилой Арсеньянц, позволили на 20% увеличить количество выявленных на ранних стадиях сердечно сосудистых осложнений у онкобольных. Расширился спектр показаний для специального лечения, в том числе для людей старшей возрастной группы.

Врач также награждена Почетной грамотой Минздрава РФ, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и ведомственной медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».

