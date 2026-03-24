Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Покровском районе Орловской области открыли обновленный кадровый центр

Акцент в нем делается на карьерном сопровождении каждого соискателя.

Источник: Национальные проекты России

Кадровый центр «Работа России», модернизированный в ходе реализации нацпроекта «Кадры», открыли в поселке городского типа Покровское Орловской области. Об этом сообщили в администрации Покровского района.

В модернизированных кадровых центрах акцент делается на карьерном сопровождении каждого соискателя на протяжении всего трудового периода. Специалисты уделяют особое внимание молодежи, которая только начинает свой профессиональный путь, людям с инвалидностью, участникам СВО и их семьям. Кроме того, индивидуальный подход применяется и к запросам работодателей.

Деятельность обновленного центра «Работа России» помогает повысить уровень занятости в Покровском районе и создать эффективную систему взаимодействия между соискателями и работодателями. Напомним, в Орловской области уже действуют 25 таких центров.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

