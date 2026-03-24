Омичам рассказали, где ведётся откачка талой воды в городе

Противопаводковые мероприятия в Омске проводят круглосуточно. Специалисты городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства занимаются не только вывозом снега, но и откачкой воды с подтапливаемых участков дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.
Как сообщил Сергей Харский, начальник отдела контрольно-диспетчерской службы БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», для откачки используется техника — АС-бочки.
«Используем до десяти таких машин. При необходимости привлекаем дополнительные силы: люди и техника, с которыми заключён договор. Бывает, что с одного адреса машина может сделать один рейс, а может и десять — в зависимости от количества воды», — пояснил Сергей Харский.
Основное внимание уделяется местам, где проходит общественный транспорт, а также потенциально опасным зонам подтопления. После того как работы на главных дорогах завершены, техника выходит на межквартальные проезды и в сектор частной застройки. Также продолжаются работы по пробивке водопропускных труб и очистке ливнёвок от зимних загрязнений.
За последние сутки бригады УДХБ откачали более тысячи кубометров воды, а всего с начала работ — более пяти тысяч кубов.
Кроме того, за уровнем воды в Омске следят специалисты МП г. Омска «Электрический транспорт», которые контролируют состояние трамвайных путей.
«Участков, где наблюдается подъём воды выше головки рельса, в этом году немало — порядка десяти. Работали всю прошлую неделю — справились с привлечением наёмной техники. Иногда приходится работать весь день до ночи, задействуем три-четыре машины», — рассказала Лариса Казакова, начальник производства филиала «Служба пути».
АС-бочки работали у остановки «Сибниисхоз», в районе магазина «Метро», у парка культуры по улице Богдана Хмельницкого, на улицах Челюскинцев и пересечениях Маршала Жукова с Маяковского и Красных Зорь. С 17 марта собственные и привлечённые АС-бочки предприятия выполнили 338 рейсов, откачав около двух тысяч кубометров воды.