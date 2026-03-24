Суд постановил снести виллы и беседки на берегу Малого Кременкуля

Проверка началась после жалоб в соцсетях. Выяснилось, что постройки на территории СНТ «Урал» нарушают не только земельное законодательство, но и правила пожарной безопасности. В парк-отеле не работала сигнализация и аварийное освещение, не были заключены договоры со спасательными службами. Емкости с газом не зарегистрировали, а документацию на случай аварии не разработали.