Суд постановил снести виллы и беседки на берегу Малого Кременкуля

Незаконные постройки парк‑отеля стояли на чужом участке.

Источник: пресс-служба прокуратуры

В Челябинской области суд удовлетворил иск прокурора к предпринимателю, который поставил на чужих земельных участках свои постройки. Они также не соответствовали требованиям пожарной безопасности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сосновский райсуд удовлетворил иск прокурора к владельцу парк-отеля «Резиденция 888». Предприниматель самовольно построил беседки, виллы и ограждения на берегу озера Малый Кременкуль — за границами своих земельных участков.

Проверка началась после жалоб в соцсетях. Выяснилось, что постройки на территории СНТ «Урал» нарушают не только земельное законодательство, но и правила пожарной безопасности. В парк-отеле не работала сигнализация и аварийное освещение, не были заключены договоры со спасательными службами. Емкости с газом не зарегистрировали, а документацию на случай аварии не разработали.

Суд постановил снести незаконные строения и устранить все нарушения. Решение уже вступило в силу.