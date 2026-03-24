Денис Паслер наградил уральских библиотекарей и хранителей музеев

Губернатор Свердловской области Денис Паслер наградил работников культурной, библиотечной и музейной сфер. Торжество приурочили ко Дню работников культуры. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.
На Среднем Урале действует более 800 музеев, 840 учреждений культуры. Также в регионе работают свыше 800 библиотек.
— Здесь воспитывают нашу молодежь, прививают ей любовь к искусству и гордость за нематериальное богатство нашей страны. Все это — благодаря уральским коллективам. Они смогли сохранить многолетние традиции, но при этом включить в работу новые технологии. Они создают уникальные проекты, интерактивные экспозиции. Поддерживают живой интерес поколений к культуре Среднего Урала, — рассказал Денис Паслер.
В списке награжденных — библиотекарь Захаровской сельской библиотеки Любовь Прохорова. Ей вручена премия губернатора за вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы. Любовь Прохорова уже более 20 лет собирает информацию о малой родине. Библиотекарь также создает авторские проекты.
В числе награжденных и директор Центра по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию Александр Крылосов. Он не только глава Центра, но и руководитель духового оркестра. Александр Крылосов виртуозно играет на духовых инструментах, фортепиано и аккордеоне.