В Челябинской области яровыми культурами планируют засеять 1,8 млн гектаров

Агрохозяйства Челябинской области в этом году планируют засеять яровыми культурами 1,8 млн гектаров, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Синоптики обещают на Южном Урале раннюю, стремительную весну. Поэтому сельским муниципальным округам нужно до 17 апреля окончательно утвердить структуру сева, оптимизировать сроки посевных работ и ускорить подготовку к ним», — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
По итогам рекордного урожая 2025 года область полностью обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур: заготовлено 228 тыс. тонн, это 103% от общей потребности. Также было заготовлено почти 14 тыс. тонн семян картофеля и 7,8 тыс. тонн семян масличных культур.
Руководитель регионального филиала «Россельхозцентра» Ксения Ванина сообщила, что на проверку уже поступило 88,7 тыс. тонн семян зерновых культур. Из проверенных партий 80% семян признаны кондиционными, остальные требуют доработки.
«С этого года на отбор проб выезжают специалисты “Россельхозцентра”. Чтобы спокойно и планомерно провести всю работу с семенами, заявку нужно подать как можно раньше — через систему “Семеноводство”. Если семена некондиционные по чистоте, их нужно очистить и повторно проверить. Если проблема во всхожести, проверить жизнеспособность и дальше либо стимулировать прорастание, либо заменять негодную партию. Важно также оценить фитосанитарное состояние семян, чтобы правильно подобрать протравитель», — подчеркнула Ванина.
Для проведения посевной кампании аграрии уже приобрели 21 тыс. тонн минеральных удобрений, 35 тыс. тонн дизельного топлива и 5,6 тыс. тонн автобензина. Также идет подготовка тракторов, сеялок и почвообрабатывающих орудий.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.