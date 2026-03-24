Путин поддержал предложение выделять сразу на три года субсидии на авиаперелёты в Калининград

Президент Владимир Путин поддержал идею выделять сразу на три года субсидии на авиаперелёты в Калининград. Предложение озвучил губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с главой государства. Стенограмму опубликовали на сайте президента России.
«По авиасообщению также хотел поблагодарить. У нас выделено средств из федерального бюджета на два года 2,4 миллиарда рублей. Субсидия сохраняется, спасибо от всех калининградцев. По транспортной безопасности — здесь иногда бывают сбои, связанные в большей степени с тем, что у нас бюджет пока на один год формируется по этой субсидии. Здесь хотел обратиться: на три года если мы сделаем, то не будет этих пауз», — сказал Беспрозванных.
Путин согласился с предложением. «Это надо сделать обязательно», — заявил президент.
Ранее Росавиация утвердила авиамаршруты с льготными тарифами в регион и обратно на 2026 год. В список вошли три города — Москва, Санкт-Петербург, Архангельск. Субсидированные билеты могут купить только жители Калининградской области, у которых есть прописка, а также студенты местных вузов. Их продажу начали в декабре 2025-го. Билетов по льготным тарифам у «Аэрофлота» не было в наличии уже в январе.
Региональные власти просили выделять субсидии сразу на три года, чтобы сделать процесс бесшовным. Идею изменения миханизма финансирования поддерживали в Совете Федерации. Минтранс России обещал до сентября решить вопрос с субсидированием.