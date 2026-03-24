Руководителем Нижегородской больницы имени Семашко назначен Сергей Гамаюнов

Руководитель онкодиспансера Сергей Гамаюнов возглавил Нижегородскую областную больницу имени Семашко. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Доктор медицинских наук сохранит должность директора онкологического диспансера. В статусе руководителя сразу двух медицинских учреждений Сергей Гамаюнов будет помогать в реализации проекта «Город здоровья». Он предполагает объединение диагностических и лечебных возможностей НОКБ имени Н. А. Семашко и НОКОД.
«В рамках реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” на территории Областной клинической больницы планируем построить Центр ядерной медицины. Здесь будут изготавливать радиофармпрепараты, проводить сложнейшие диагностические процедуры, в том числе более восьми тысяч исследований ПЭТ/КТ в год, а также лечебные мероприятия, включая самые современные операции», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.
В регионе произошло еще несколько кадровых перестановок в медучреждениях. Экс-руководитель больницы имени Семашко Сергей Богданов переходит на работу в нижегородскую больницу № 5. Прежний главврач этого медучреждения Николай Родин, в свою очередь, станет новым руководителем Городской больницы № 33.
Напомним, новая региональная производственная аптека ГП НО «НОФ» получила лицензию.