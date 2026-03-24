В Ростовской области действует болеее 80 мер поддержки для ветеранов СВО

В Ростовской области действует свыше 80 мер поддержки, и более половины из них — приоритетные. Об этом в студии радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» рассказал начальник управления по поддержке ветеранов донского правительства Виталий Голубниченко. В частности, ветераны получают 50-процентную компенсацию расходов на ЖКУ и капремонт, а также земельные участки. Семьи военнослужащих берут на социальное сопровождение: помогают с трудоустройством, прикреплением к медорганизациям, оказывают психологическую, юридическую и материальную помощь.
Кроме того, для возвращающихся бойцов действует программа соцконтракта на открытие своего дела. А на предприятиях установлена 3%-квота для трудоустройства ветеранов. Участники СВО могут получать землю для сельского хозяйства и занимать нестационарные объекты без аукционов.
Также гость студии отметил необходимость уравнять в правах все категории ветеранов, предложив учредить 1 июля — Днем памяти ветеранов всех войн. А еще рассказал о комплексном плане подготовки к военной службе до 2030 года, который охватывает более 645 тысяч молодых людей.
