Школьникам Волгограда рассказали о безопасном общении в мессенджерах

«Цифровой ликбез» от VK на тему «Безопасное общение в мессенджерах» организовали 19 марта для школьников 10−11-х классов лицея № 6 имени 10-й дивизии НКВД и учащихся 10-го класса гимназии № 17 Ворошиловского района Волгограда. Мероприятие провели сотрудники центра информационных технологий Волгоградской области по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном комитете информационных технологий.
Основной целью мероприятия стало формирование у школьников практических навыков безопасного общения в мессенджерах, а также освоение алгоритмов поведения в ситуациях, связанных с кибермошенничеством. Учащиеся разобрали типовые сценарии мошенничества в мессенджерах и ознакомились с практическими рекомендациями по их предотвращению и корректному реагированию на них.
В ходе интерактивной части занятия ребята изучили настройки безопасности популярных мессенджеров, а также выполнили задания, направленные на закрепление навыков защиты личных профилей. По итогам урока была сформирована памятка по информационной безопасности, включающая базовые правила цифровой гигиены.
Отметим, что урок «Безопасное общение в мессенджерах» доступен для всех желающих по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.