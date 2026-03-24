Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума одобрила проект о противодействии киберпреступлениям

Госдума в первом чтении одобрила проект о противодействии киберпреступлениям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о профилактике противодействия киберпреступлениям.

Проектом предлагается дополнить ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» новым пунктом, предусматривающим включение в перечень основных направлений профилактики правонарушений такое направление, как противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, выявление и устранение причин и условий их возникновения.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике и соавтор проекта Артем Метелев, законопроект предусматривает три принципиальных изменения.

«Первое — киберпреступления закрепляются в статье 6 закона № 182 ФЗ как отдельное направление профилактики. Это даёт регионам правовую основу для разработки собственных программ», — сказал он журналистам.

Вторым изменением, по словам Метелева, является появление обязанности у федеральных ведомств и региональных властей системно информировать граждан о цифровой безопасности не только в школах и вузах, но и через максимально «широкие» каналы: от квитанций ЖКХ до смс-информирования и работы с риэлтерами.

«Третье — совместно с Минцифры и Минпросвещения прорабатываются конкретные формы информирования и полномочия участников системы профилактики. Уже в текущем году пилотные регионы начнут разрабатывать свои программы», — добавил политик.

По словам парламентария, после принятия законопроекта в школах, колледжах и вузах появятся специальные уроки и программы, а родители будут получать разъяснения через родительские комитеты.

«Для широкой аудитории — смс-информирование от сотовых операторов, регулярные оповещения в национальном мессенджере МАХ и на “Госуслугах”. Для пожилых — отдельные форматы: информирование в банках, отделениях Пенсионного фонда и МФЦ», — уточнил он.