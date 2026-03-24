Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поблагодарил Путина за финансирование авиасубсидий

За два года на эти цели регион получил 2,4 млрд рублей.

На субсидирование авиаперевозок на калининградском направлении в 2024 и 2025 годах из федерального бюджета региону выделили в общей сложности 2,4 млрд рублей. Речь об этом шла на встрече губернатора Алексея Беспрозванных с президентом Владимиром Путиным.

«По авиасообщению также хотел поблагодарить. У нас выделено средств из федерального бюджета на два года 2,4 миллиарда рублей. Субсидия сохраняется, спасибо от всех калининградцев», — сказал глава региона.

Ранее Министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко отработать задачу, которая касается покупки калининградцами и обучающимися в регионе студентами субсидированных авиабилетов «по факту». Об этом Никитин сказал на встрече с сенаторами, которая прошла в Совфеде. Вопрос поднял калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков, ранее уже предлагавший ввести для жителей области возможность покупать субсидированные билеты в любое удобное для них время и на любой удобный рейс, а не заранее, когда билеты поступают в продажу и раскупаются всего за несколько дней.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше