45 лучших лесников и охотоведов наградили в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области подвели итоги работы лесного и охотничьего хозяйства за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе торжественной церемонии 45 специалистов отраслей получили региональные награды за высокие показатели в работе, включая успехи в лесовосстановлении и борьбе с пожарами, количество которых за год сократилось на 30%.