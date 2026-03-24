45 лучших лесников и охотоведов наградили в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области подвели итоги работы лесного и охотничьего хозяйства за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе торжественной церемонии 45 специалистов отраслей получили региональные награды за высокие показатели в работе, включая успехи в лесовосстановлении и борьбе с пожарами, количество которых за год сократилось на 30%.
Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Горев отметил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в области ежегодно восстанавливается около 14 тысяч гектаров леса. Важным этапом укрепления материально-технической базы стала передача трех мобильных комплексов управления беспилотниками дальнего радиуса действия. Новая техника поступила в распоряжение Нижегородского лесопожарного центра и Выксунского лесхоза для мониторинга возгораний.
Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин подчеркнул, что сочетание профессионализма кадров и современных цифровых систем позволяет региону оставаться в числе лидеров Приволжского федерального округа. Напомним, что развитие отрасли и внедрение беспилотных технологий ведется по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов».
Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков получил награду от Путина.