Беспрозванных доложил Путину о росте рождаемости и строительстве крупнейшей школы региона

На встрече с президентом 24 марта губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных представил итоги социального развития региона. Главные достижения — рост рождаемости после отмены критериев нуждаемости для многодетных, ввод пяти школ за год и рекордное число переселенцев.
После отмены критериев нуждаемости и увеличения выплат областного маткапитала в 2,5 раза суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,183 в 2023 году до 1,217 в 2025-м. Это первый устойчивый рост за восемь лет.
В 2025 году в регионе открылись четыре новые школы (2,6 тыс. мест), детский сад, три ФОКа и бассейн. На модернизацию 107 образовательных учреждений направили более 1 млрд рублей. К сентябрю 2027 года планируют запустить самую крупную школу области на 1 725 мест. Финансирование — 4 млрд рублей из федерального бюджета.
Число переселенцев в Калининградскую область за два года удвоилось: с 875 человек в 2023-м до 1 768 в 2025-м. Растет число репатриантов из Германии и Литвы.
По инициативе президента в регионе работают филиалы Академии хореографии, Третьяковской галереи, Центральная музыкальная школа, новый корпус Музея Мирового океана. В 2026 году завершат строительство кампуса БФУ и филиала Большого театра.
Беспрозванных пригласил Путина на празднование 80-летия Калининградской области.