В соседней с Беларусью Польше миллионы птиц забиты из-за птичьего гриппа

Кроме того, за последние дни вирус птичьего гриппа в Польше выявили на трех крупных коммерческих фермах. Также случаи заражения регистрируются и на более мелких частных фермах в следствие рисков заражения от диких пернатых. С начала 2026 года на небольших польских фермах по этой причине уничтожили более 830 зараженных птиц.