В соседней с Беларусью Польше миллионы птиц забиты из-за птичьего гриппа

В соседней с Беларусью Польше птичий грипп набирает обороты, пишет БелТА.
По данным Главной ветеринарной инспекции Польши, в стране стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация в ее птицеводческой отрасли. Хуже всего дела обстоят в Великопольском и Лодзинском воеводствах Польши, где зарегистрированы вспышки высокопатогенного штамма птичьего гриппа — вируса H5N1.
Специалисты сообщают, что на данный момент в Польше число пораженных болезнью птиц превысило 4,15 миллиона голов, которые фермеры были вынуждены забить. Отмечается, что такие масштабные потери могут повлиять на цены на птицу и стабильность цепочек поставок в пищевой отрасли.
Кроме того, за последние дни вирус птичьего гриппа в Польше выявили на трех крупных коммерческих фермах. Также случаи заражения регистрируются и на более мелких частных фермах в следствие рисков заражения от диких пернатых. С начала 2026 года на небольших польских фермах по этой причине уничтожили более 830 зараженных птиц.
При этом польские ветсанслужбы считают, что пик заболеваемости птичьим гриппом еще впереди. А фермерам и агрономам сказали быть готовыми к дальнейшим ограничениям и усилению ветконтроля.
