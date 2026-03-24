В Госкомюстиции сообщили о пополнении в многодетной семье в Башкирии.

В Федоровском районе в многодетной семье Михайловых родилась шестая дочь, Милана.
Счастливые родители Михаил и Ригина уже воспитывают двух сыновей Дмитрия и Матвея и трех дочерей — Эмилию, Амелию и Каролину.
Первый документ нового гражданина страны — свидетельство о рождении в торжественной обстановке вручили сотрудники местного отдела ЗАГС.
По последним данным, сегодня в Башкортостане проживает больше 74 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 250 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что 2026-й год объявлен в республике Годом большой и дружной семьи.