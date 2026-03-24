В Дзержинском районе Перми построят сквер и бассеин

Депутаты на пленарном заседании Пермской городской Думы заслушали доклад главы администрации Дзержинского района Александра Стяжкина о развитии территории.
Среди ключевых проектов района — три приоритетных направления. В рамках патриотической инициативы «Я — патриот» в сквере имени Олега Новосёлова установили четыре стенда с информацией о вкладе местных предприятий в победу в Великой Отечественной войне. Проект «Улицы притяжения» предполагает создание новых общественных пространств: в планах реконструкция бульвара жилого комплекса «Боровики», ремонт сквера на Докучаева, благоустройство территории между домами по шоссе Космонавтов и улице Плеханова. В перспективе — концепции сквера на Таврической, пространства вдоль домов на Ветлужской и сквера 250-летия Перми.
В районе работают шесть общественных центров, 16 территориальных общественных самоуправлений и совет ветеранов. По итогам конкурса инициативных проектов в 2025 году ТОС «Боровики» установил спортивную площадку на аллее между Хабаровской и Вагонной. В этом году гранты получили ТОС «Акуловский» (оснащение туристического клуба) и ТОС «Центральный» (оборудование для спорта и досуга старшего поколения).
Серьёзные изменения произошли в образовательной сфере. При поддержке краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина открылся новый корпус школы No 55 на 1050 мест, капитально отремонтированы школы «Мастерград» и No 44. На 2026 год запланированы ремонт гимназий No 4 и No 10, обустройство пяти модельных библиотек и восстановление спортивной площадки на Екатерининской, 181.
В планах — комплексное развитие девяти территорий, где построят около 1,3 миллиона квадратных метров жилья, а также бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, новые школу и поликлинику.
Заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов поблагодарил жителей района за активную позицию. «У нас очень деятельные ТОСы и общественность. Именно они принимают непосредственное участие в развитии района», — отметил он.
Формат «часа депутата» позволяет предметно разбирать ситуацию в каждом районе: месяцем ранее аналогичный отчёт представлял Кировский район, сообщил председатель гордумы Дмитрий Малютин.