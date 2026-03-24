Сергей Гамаюнов возглавит больницу имени Семашко

Исполняющим обязанности директора Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко (НОКБ) назначен главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения региона, доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов. Соответствующее решение принял глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Гамаюнов приступит к исполнению своих обязанностей в среду, 25 марта. Он также сохранит должность директора Научно-исследовательского института клинической онкологии «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» (НИИКО «НОКОД»).
В статусе руководителя двух медицинских учреждений региона Сергею Гамаюнову предстоит заниматься флагманским губернаторским проектом «Город здоровья». Это одна из трех инициатив по комплексному развитию больничных территорий в регионе.
Проект «Город здоровья» предполагает объединение диагностических и лечебных возможностей НОКБ имени Н. А. Семашко и НИИКО «НОКОД» для повышения качества медицинской помощи, в том числе онкобольным.
Инициатива главы региона Глеба Никитина получила поддержку правительства России и Минздрава России, а также федеральное софинансирование. Одним из итогов реализации проекта станет создание в Нижнем Новгороде собственного онкологического центра со специализированным оборудованием, включая ПЭТ/КТ и циклотрон.
Нижегородская областная клиническая больница и областной онкодиспансер являются медицинскими учреждениями самого высокого — третьего — уровня. Здесь нижегородцам доступны различные виды высокотехнологичной медицинской помощи.
Еще одна важнейшая составляющая проекта «Город здоровья» — развитие высокотехнологичной хирургии, в том числе расширение региональной программы трансплантаций органов и тканей. Гамаюнов будет работать над решением и этих задач.
«В рамках реализации национального проекта “Продолжительная и активная жизнь” на территории Областной клинической больницы планируем построить Центр ядерной медицины. Здесь будут изготавливать радиофармпрепараты, проводить сложнейшие диагностические процедуры, в том числе более восьми тысяч исследований ПЭТ/КТ в год, а также лечебные мероприятия, включая самые современные операции», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.
По его словам, технологии ядерной медицины позволят улучшить качество лечения широкого спектра онкологических, эндокринологических, кардиологических и неврологических заболеваний. Для Нижнего Новгорода, как для города-миллионника, создание таких возможностей многие годы оставалось одним из острых вызовов.
«Вчера нам стали известны результаты конкурса госзакупок на поставку в Нижний Новгород ПЭТ/КТ, в течение нескольких дней с победителем конкурса будет заключен контракт, поставка и ввод оборудования в эксплуатацию будут осуществляться в 2028 году согласно плану. Следующий этап реализации проекта — проведение конкурса на строительство нового хирургического корпуса онкологического профиля. Это будет многопрофильный стационар с экстренным приемным отделением и поликлиникой. Строительные работы планируется начать также в 2028 году», — пояснил заместитель главы региона.
Также в министерстве здравоохранения Нижегородской области произошли и другие кадровые назначения.
Прежний руководитель больницы имени Семашко Сергей Богданов возглавит Городскую клиническую больницу № 5 Нижнего Новгорода. Медицинское учреждение специализируется на хирургическом лечении, помощи пациентам с различными патологиями сердца и сосудов, включая инфаркты и инсульты, а также заболеваниями легких и желудочно-кишечного тракта.
В свою очередь, бывший главврач ГКБ № 5 Николай Родин станет новым руководителем Городской больницы № 33 Нижнего Новгорода. Это один из крупнейших многопрофильных стационаров региона, на базе которого действует областной токсикологический центр.
Напомним, что нижегородские медики успешно провели первую пересадку роговицы.
Справка.
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, а также цифровизацию отрасли.