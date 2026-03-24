Названы лауреаты премии президента молодым деятелям искусства 2025 года

Игорь Морозов еще в детстве пел для Принца Чарльза Уэльского в имении династии Ротшильдов в Великобритании, после чего стал участвовать в российских и международных вокальных конкурсах. Закончив Хоровое училище имени Свешникова, а также вокальный и дирижерско-хоровой факультеты Академии хорового искусства имени Попова, тенор активно начал развивать карьеру. В 2014 году он стал солистом столичного театра «Геликон-опера», и на его счету сегодня больше двадцати партий. Сотрудничал с такими именитыми дирижерами как Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Юрий Темирканов, Евгений Светланов, Василий Синайский, Валерий Гергиев. Получив Гран-при II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при», Морозов продолжил творческий путь на сцене Мариинского театра, где дебютировал в партии князя Синодала в опере Рубинштейна «Демон». Также тенор выступал в театре Ла Монне в Брюсселе, Театре ан дер Вин, Театре Петруццелли в Бари (Италия), Опере Ниццы, Немецкой опере на Рейне (Дюссельдорф), театре Лисеу в Барселоне, стокгольмской Королевской опере и на других мировых площадках. В Большом театре он выходит в главных ролях, перевоплощаясь то в князя Владимира Игоревича (опера «Князь Игорь» Бородина), то в рыцаря Водемона («Иоланта» Чайковского) и, наконец, в Семена Котко в одноименной опере Прокофьева.