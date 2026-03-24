Названы лауреаты премии президента молодым деятелям искусства 2025 года

Помощник президента Российской Федерации, секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвали имена лауреатов премии для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения и проекты для детей и юношества. Ими стали: актер и режиссер Театра Олега Табакова Влад Миллер, главный режиссер «Красноярского театра юного зрителя» Мурат Абулкатинов, Музей военной формы и три исполнителя оперы «Семен Котко» Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина.
«Российская газета» представляет лауреатов.
«За вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино».
Актер и режиссер Театра Олега Табакова Влад Миллер награжден «за вклад в сохранение и развитие традиций российского театра и кино». О каких традициях речь, если парню всего 26?
О традициях Театра Олега Табакова, в котором он — большая звезда. Играет во всех громких спектаклях — от легендарной «Матросской тишины» до возобновленного московского хита «Тот самый № 13». Его когда-то ставил учитель премианта Владимир Машков на сцене МХТ им. Чехова, то есть еще при Олеге Табакове, там же спустя 13 лет он был возобновлен, и вот теперь на сцене его «табакерки» идет новая версия, уже с новыми молодыми звездами.
Не так давно Машков поручил Миллеру поставить спектакль-посвящение Олегу Табакову — «Атом солнца». Так молодой актер, родившийся в обычной тверской глубинке, оказался встроен в солнечную систему ведущих театров страны.
Сейчас Миллер также преподает в театральной Школе Олега Табакова, в своей альма-матер. И ставит пьесу Гора Николаева «Звёздный час по местному времени», которую планирует выпустить на сцене родного театра.
Его же звездный час в кино пробил весной 2021-го, когда на телеэкраны вышел сериал «Ваша честь». Он играл в одном ансамбле с Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым. В большом кино мы запомнили его по главной роли в «В списках не значился», по одноименной повести Бориса Васильева. Фильм вышел на экраны в 2025 году и стал одним из лидеров проката. Слишком многие тогда узнали себя и своих родных в образе Миллера — растерянного молодого лейтенанта, которому предстоит мгновенно повзрослеть и во чтобы то ни стало выжить…
Фильм снят силами Театра Олега Табакова и Школы Олега Табакова, в партнерах Миллера были его же сокурсники, его друзья. А старшину сыграл сам Машков.
«Доверив мне столько ролей, Владимир Львович сделал для меня столько, что я думаю, он сам не подозревает, сколько. Я только и успеваю оправдывать это доверие», — говорит Миллер. Теперь ему нужно оправдывать и доверие президента.
«За вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи».
Премия за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи присуждается Музею военной формы Российского военно-исторического общества.
Вещи, принадлежавшие российским императорам, хорошо сохранившийся мундир барабанщика лейб-гвардии Семеновского полка 1809 года, реконструкция мундирного платья Екатерины II Кавалергардского корпуса, сшитое по точным меркам подлинника, который хранится в Царском Селе, или новейшие образцы военной формы, экипировки и снаряжения военнослужащих СВО, — все можно увидеть в музее.
Это уникальное место в центре Москвы, которое дышит русской историей и уютом старинного барского дома, а летом в тени старых деревьев можно услышать пение птиц. История Музея началась в феврале 2017 года, когда в усадьбе Тургеневых-Боткиных открылась первая экспозиция «Спасенные реликвии».
Через два года музей переехал в отреставрированную усадьбу Васильчиковых, дом, окруженный флигелями, где историю российского военного мундира XVI-XXI веков можно проследить по множеству интереснейших деталей. Компактная усадьба на Большой Никитской сама как героиня исторического романа. Во время наполеоновского нашествия 1812 года ее чуть не сожгли французы. Пришлось перестроить. У Васильчиковых бывали Гоголь и Тютчев, Грановский и Айвазовский. Позже в советское время у сестры, которая стала директором трудовой школы, расположившейся в усадьбе, в мезонине несколько месяцев проживал Михаил Булгаков, здесь он работал над повестью «Роковые яйца» и заканчивал отдельные главы «Белой гвардии». Кстати, писатели продолжают проживать в своем доме: бронзовый Булгаков «приветствует» гостей музея с балкона в компании огромного кота. А Гоголь сидит на лавочке, рядом — рукописи и цилиндр.
Знатоки военной истории, оценят: в экспозиции «Мундир для героя» можно разглядывать бережно сохраненные до 1917 года Императорским интендантским музеем экспонаты XVIII и XIX веков. Сравнивать подлинные предметы униформы солдат и офицеров самых именитых полков Российской императорской армии: лейб-гвардии Гусарского, Кирасирского Его Величества, Саперного батальона, Преображенского, Уланского, Кавалергардского, Драгунского Военного Ордена, 145-го пехотного Новочеркасского… Они не выглядят священными, но скучными реликвиями, экспонаты можно изучать с помощью современных мультимедийных технологий, тач-панелей, широкоформатных экранов, проекций и биноскопов.
Дети, которых родители догадались привести в музей, в восторге. Даже девочки с увлечением заряжают мушкеты, оружие стрельцов (у Музея военной формы есть филиал, пространство, где в белокаменных палатах XVII века знакомят с историей стрелецкого войска и основ ратной службы того времени). Или рассчитывают траекторию полета порохового пыжа для пищали. «Стрелецкие палаты» наполнены настоящими атрибутами тогдашней жизни, можно изучить стрелецкий кафтан середины XVII века, расшитую сумку с пулями, сохранившиеся до наших дней кожаный кошелек, накладки на книги, дверной замок.
А те, кто постарше и уже кое-что знают про участие стрельцов в политической жизни государства, а также про восстание, которое они учинили, с удовольствием пойдут развенчивать наиболее известный миф о том времени.
Знания, которые пришли из музея, тоже сила. И гордость за воинскую историю страны, ничего искусственного и придуманного, только правда. Например, как на выставке «Не хлебом единым…», которая была посвящена 80-летию Победы и рассказывала о произведениях искусства и культуры военного времени через такие культовые экспонаты, как плакат Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!», издания «Окна ТАСС» и гармонь актера Николая Крючкова.
В общем, очень хороший музей и заслуженная награда.
«За исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева “Семен Котко”, поставленной на сцене Большого театра России».
Опера «Семен Котко» Сергея Прокофьева по повести Валентина Катаева «Я, сын трудового народа» триумфально завершила прошлый сезон в Большом театре. Фактически забытую сегодня партитуру интерпретировали режиссер-постановщик Сергей Новиков и дирижер, генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев. Исполнители главных партий подчеркнули песенный фольклор, бытовую простоту этой оперы, балансирующей на грани драмы и трагедии, показали характеры жителей в маленьком селе под Одессой с портретной точностью, воплотив события столетней давности в современном ключе.
Игорь Морозов еще в детстве пел для Принца Чарльза Уэльского в имении династии Ротшильдов в Великобритании, после чего стал участвовать в российских и международных вокальных конкурсах. Закончив Хоровое училище имени Свешникова, а также вокальный и дирижерско-хоровой факультеты Академии хорового искусства имени Попова, тенор активно начал развивать карьеру. В 2014 году он стал солистом столичного театра «Геликон-опера», и на его счету сегодня больше двадцати партий. Сотрудничал с такими именитыми дирижерами как Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Юрий Темирканов, Евгений Светланов, Василий Синайский, Валерий Гергиев. Получив Гран-при II Международного вокального конкурса Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при», Морозов продолжил творческий путь на сцене Мариинского театра, где дебютировал в партии князя Синодала в опере Рубинштейна «Демон». Также тенор выступал в театре Ла Монне в Брюсселе, Театре ан дер Вин, Театре Петруццелли в Бари (Италия), Опере Ниццы, Немецкой опере на Рейне (Дюссельдорф), театре Лисеу в Барселоне, стокгольмской Королевской опере и на других мировых площадках. В Большом театре он выходит в главных ролях, перевоплощаясь то в князя Владимира Игоревича (опера «Князь Игорь» Бородина), то в рыцаря Водемона («Иоланта» Чайковского) и, наконец, в Семена Котко в одноименной опере Прокофьева.
Алина Черташ окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс Рузанны Лисициан) и за год до этого была стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. В 2019-м завоевала I премию Международного конкурса «Великая опера. Голоса будущего» Фонда развития музыкального искусства Фабио Мастранджело. Выступала с оркестрами под управлением Валерия Гергиева, Пласидо Доминго, Эдуарда Топчяна, Тугана Сохиева, Артема Абашева, Жюльена Салемкура, Кристофера Мулдса и других известных дирижеров. В ее репертуаре — партии в операх «Руслан и Людмила» Глинки (Ратмир), «Царская невеста» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова (Любаша, Ткачиха), «Пиковая дама» и «Иоланта» Чайковского (Полина, Миловзор, Лаура), «Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского (Федор, Марфа). В Большом театре служит уже четыре года: роль Фроси в опере «Семен Котко» снискала одобрение и публики, и критики, которые отметили, насколько удачно солистка привнесла в образ героини кураж и гротеск.
Полина Шабунина обратила на себя внимание после участия на XVII Международном конкурсе имени Чайковского, где завоевала IV премию еще будучи студенткой Московской консерватории. Там же, в стенах родного вуза, она пела в Оперном театре партии Земфиры («Алеко» Рахманинова), Мими («Богема» Пуччини), Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского). На сцене Большого театра дебютировала в 2022 году в спектакле «Лоэнгрин» Вагнера (партия Пажа), и уже через два года стала солисткой оперной труппы. В опере «Семен Котко» Шабунина исполнила партию Софьи, возлюбленной главного героя.
«За вклад в развитие отечественного театрального искусства».
Награждение Мурата Абдулкатинова президентской премией за развитие отечественного театрального искусства очень символично. Карьера режиссера — буквально иллюстрация пути, которым идет современный российский театр: через творческие лаборатории к вершинам нового искусства.
Даже в красноярский Театр юного зрителя, где Мурат Михайлович сегодня занимает должность главного режиссера, он пришел через лабораторное движение — именно как смелый экспериментатор. В 2022 году театр пригласил Мурата Абдулкатинова и дал ему возможность воплотить новаторские решения.
Вот что по этому поводу говорит культурный обозреватель краевого телеканала Полина Каминская: «С работами Мурата Абулкатинова поклонники ТЮЗа впервые познакомились еще тогда, когда он, будучи студентом, подготовил в рамках знаменитой Лаборатории “Вешалка” эскиз “Поход в Угри-ла-Бек”. Это постановка на одну из самых непростых тем для разговора с детьми: о потере близких, о переживании и осмыслении этого ухода. В своих сценических высказываниях режиссёр лаконичен, точен и изобретателен. Главный акцент сделан не на яркие, избыточные костюмы и декорации, а на эмоции персонажей, на проживание личных трагедий и восторгов. В его видении герои намного ближе современной молодёжи, нежели в классическом представлении».
Впрочем, первым опытом эта постановка для молодого режиссера, конечно, не была: к тому времени за плечами уже были театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, два десятка поставленных в разных театрах страны спектаклей и несколько престижных театральных премий. Он уже тогда считался одним из самых ярких и перспективных режиссеров нового поколения, поэтому продолжение карьеры в красноярском ТЮЗе стало вполне логичным: этот театр давно славится своим уникальным подходом к творческому процессу. И с приходом нового главного режиссера это направление вышло на новый уровень.
Сегодня при театре действует Молодежный совет, где идет не только дискуссия со зрителями и где не просто получают обратную связь на новые постановки. Сюда каждый может прийти и со своими проблемами, которые ему помогут осмыслить и решить. В том числе — через творчество. Именно с таким подходом Мурат Михайлович работает на сцене.