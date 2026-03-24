Калининград примет этап региональный ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Калининграде 17 апреля пройдет региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщает пресс-служба областного правительства, вакансии в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других отраслях представят более 80 работодателей.
Как сказала министр социальной политики Анжелика Майстер, гости смогут на ярмарке пройти собеседование и получить направление на работу. В прошлом году по итогам двух этапов мероприятия трудоустроено почти 800 человек.
На площадке Центра занятости населения ждут взрослых, а также школьников и их родителей — можно будет пообщается с представителями вузов и колледжей.
Также состоится фестиваль профессий, намечены мастер-классы, тренинги и пр.
Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет не только в Калининграде, а также в Черняховске и Советске 17 апреля с 10:00 до 14:00.
Куда идти:
— Калининград, ул. Александра Невского, дом 10, РК «Резиденция королей»;
— Черняховск, ул. Калинина, дом 6, отделение Центра занятости населения;
— Советск, ул. Рабочая, дом 14а, отделение Центра занятости населения.
Подробная информация: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «2»).