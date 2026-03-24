СК расследует два смертельных пожара в Прикамье

В результате возгораний погибли два человека, один ребёнок госпитализирован.

Следователи устанавливают обстоятельства пожаров, произошедших в регионе 23 и 24 марта, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Вечером 23 марта в Индустриальном районе Перми загорелась квартира в жилом доме. При тушении пожарные эвакуировали 8-летнего мальчика. Ребёнка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Причина возгорания пока не установлена.

В тот же день в городе Очёре на придомовой территории загорелась баня. После ликвидации огня сотрудники МЧС обнаружили внутри тело мужчины 1962 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Утром 24 марта в Ленинском районе Перми произошёл пожар в квартире. При разборе завалов спасатели нашли тело мужчины 1976 года рождения. Как установили специалисты, возгорание также случилось из-за неосторожного обращения с огнём.

Следователи провели осмотры мест происшествий, назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев.

Региональное следственное управление напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять детей без присмотра, не курить в постели, следить за исправностью электропроводки и не оставлять включённые электроприборы без контроля.