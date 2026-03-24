В Калининграде определили победителей волейбольного турнира памяти подполковника Игоря Грачёва

волейболу. В 2026 году в соревнованиях участвовали 14 общеобразовательных учреждений Калининграда.
Организаторами турнира выступили Центр специального назначения ФСБ России (Москва), Калининградский пограничный институт ФСБ России, городской комитет по образованию и школа № 25.
В финальную стадию вышли команды школ № 10, 11, 19 и 46. По итогам соревнований первое место завоевала сборная школы № 11, второе — школа № 46, третье — школа № 10, четвертое — школа № 19.
Лучшими игроками турнира признаны: среди девушек — Ника Заиграева (школа № 46), среди юношей — Антон Рыжков (школа № 11).
Победители и призеры получили награды и ценные призы от организаторов — комитета по образованию, Калининградского пограничного института ФСБ, Центра специального назначения ФСБ России и управления спорта, молодежной политики и культуры администрации Калининграда.
Турнир проводится с 2017 года. Школа № 25 носит имя подполковника Игоря Грачёва с 2014 года.