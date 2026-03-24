Младший сын Сталина Василий родился 105 лет назад

24 марта 1921 года у Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой родился сын Василий. Избалованный хулиган и верный товарищ, хитрый манипулятор и смелый летчик, пьяница и спортивный организатор — он был одной из самых противоречивых фигур своего времени. В 24 года стал генералом, а в 32 — заключенным. О взлете и падении младшего сына «вождя» — в материале «Газеты.Ru».
«Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”.
«Вася занимается плохо — ленится. В тетрадях по письму пишет разными чернилами, то черными, то синими, то красными, что в школе не разрешается. Бывают случаи — в школу забывает взять то тетрадь, то вечную ручку, а другой ручкой он писать не может и отказывается», — докладывал комендант Зубаловской дачи Николаю Власику, начальнику охраны Иосифа Сталина.
~В 11 лет Василий остался без матери, и воспитание ребенка поручили няне Каролине Тиль и сотрудникам охраны~, в том числе Власику. Няне совладать с активным и строптивым подростком было не под силу, и большую часть времени Василий проводил с подчиненными отца.
«Не имея возможности воспитываться под повседневным наблюдением отца, я, по сути дела, рос и воспитывался в кругу взрослых мужчин (охраны), не отличавшихся нравственностью и воздержанностью. Это наложило свой отпечаток на всю последующую личную жизнь и характер. Рано стал курить и пить», — вспоминал позднее сам Василий Сталин.
Родная тетя, школьные учителя, тренеры, репетиторы — ~большинство взрослых только и делали, что потакали его капризам, опасаясь могущественного отца. ~
Учеба в школе давалась Василию с трудом. Через день после уроков он сбегал играть в футбол, приходил домой под вечер уставший и совершенно не интересовался домашними заданиями. В ответ на упреки педагогов придумывал невразумительные оправдания, а иногда даже переходил к угрозам покончить с собой.
Казалось, что найти управу на хулигана невозможно. Тогда ~уставший от выходок школьника преподаватель истории решился на крайнюю меру — написал письмо лично Сталину. ~Он рассказал о всех выходках 17-летнего Василия и о страхе учителей перед «сыном вождя».
"Василий — избалованный юноша средних способностей, дикаренок, не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких, нередко нахал, со слабой или — вернее — неорганизованной волей.
Его избаловали всякие «кумы» и «кумушки», то и дело подчеркивающие, что он «сын Сталина».
Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе", — ответил на письмо учителя генсек.
Сталин добавил, что давать спуску «капризному барчуку» нельзя и он постарается сам время от времени «брать его за шиворот».
Разговор с отцом, судя по всему, возымел на Василия действие. Конфликтовал с педагогами он меньше и даже стал заниматься дополнительно. ~Наблюдательный преподаватель истории подметил, что юноша крайне болезненно переживает упреки отца. ~
По мнению учителя, ~Василию нужно предоставить больше свободы, а не окружать его опекой~, которая зачастую оскорбляет юношу. Вместо этого за ним следует установить незаметный контроль и позволить доказать, что он оправдывает доверие отца.
«Тогда Василий будет тем, чем он должен быть», — полагал Мартышин.
Но на это письмо ему уже никто не ответил.
«За “царевича” я давал в морду».
~После средней школы младшего сына генсека определили в Качинскую авиашколу.~ Всех руководителей заранее предупредили, что с новичком нужно быть строже, но, естественно, это не помогло.
В докладной записке Лаврентия Берии на имя Сталина говорится, что ~особые условия ему создавались с первого дня~ — на вокзале Василия встретил лично комиссар школы, поселили его не в общежитии для курсантов, а в так называемую гостиницу-школу, питание ему готовили отдельно.
«Был случай, когда Вася заказал восточное блюдо, изготовление которого не было известно местным поварам и специально был послан человек в Севастополь, чтобы узнать, как готовится это блюдо», — докладывал Берия.
Василий уверял, что никогда не выпрашивал для себя привилегии — все вокруг сами старались ему угодить.
Особое отношение нередко настроило против него окружающих. Обострял конфликты и вспыльчивый характер молодого человека,
«Корежило меня, когда я слышал “принц”, “царевич” или еще что-то в этом роде.
В школе я за «царевича» давал в морду, когда повзрослел, кулаки в ход пускать перестал.
Просто отвечал оскорблением на оскорбление", — писал он в мемуарах.
Тем не менее, ~обучение в авиашколе далось Сталину значительно легче, чем в общеобразовательной.~ Теорию он все еще не любил, зато отлично показал себя во время практических занятий.
«Пилотаж любит и чувствует себя на нем хорошо. Осмотрительность в полете отличная. Пилотирует энергично, свободно. В полете инициативный, решительный. На контрольных полетах несколько волнуется. ~На неудачи в полете реагирует болезненно, внутренняя досада на себя~, особенно в элементах полета, которые уже делал хорошо. Считаю, что курсант т. Сталин к самостоятельному вылету готов», — говорится в его летно-строевой характеристике.
Весной 1940-го Василий закончил авиашколу. В выпускной аттестации по личным и летным качествам его рекомендовали использовать как летчика-истребителя с присвоением звания «лейтенанта».
С марта 1940 года Сталин-младший проходил службу в 16-м истребительном авиационном полку 57-й авиационной бригады ВВС Московского военного округа. В письмах отцу он жаловался, что долгое время ему «не давали летать, опасаясь как бы чего не вышло».
О том, что в полку он продолжает вести разгульный образ жизни, лейтенант, конечно, не упоминал, но об этом Сталину регулярно докладывали многочисленные агенты.
«В ночь с 8 на 9 сентября 1941 года, во время воздушной тревоги т. Василий приехал на аэродром, вместе с ним приехала молодая девушка, он въехал на своей автомашине в ангар. Приказал автомеханику т. Таранову запустить мотор и стал требовать, чтобы его выпустили в воздух. Время было 00:15, причем он был в нетрезвом состоянии. Когда его убедили, что вылет невозможен, он согласился и сказал: “Я пойду лягу спать, а когда будут бомбить, то вы меня разбудите”, — говорится в агентурном донесении от 9 сентября 1941 года.
Часть выходок сходила Сталину с рук, но случались и происшествия, утаить которые было уже невозможно. В апреле 1943 группа летчиков под его руководством глушила рыбу авиационными реактивными снарядами.
Рыбалка закончилась гибелью инженера и ранением самого Василия. На тот момент 22-летний Сталин-младший был командиром полка, но после ЧП тут же потерял должность.
«Эти слова мне пришлось повторять не раз».
~Безответственность «на земле», однако, не мешала Василию успешно выполнять боевые задания.~ За время войны он произвел 27 боевых вылетов и лично сбил как минимум два самолета противника.
Его дивизия принимала участие в боевых действиях по освобождению городов: Минск, Вильно, Лида, Гродно, Паневежис, Шауляй и Елгава.
Герой Советского Союза Сергей Долгушин, вспоминал, что Сталин всегда первым атаковал противника, а после того, как самолеты теряли управление, их добивали другие истребители.
«По нашим летным законам их можно было засчитывать Василию как сбитыми лично, но он их считал сбитыми в группе. Я однажды сказал ему об этом, но он махнул рукой и бросил коротко: “Не надо!..” Сбитые самолеты он не считал, стараясь отнести их в актив других летчиков», — вспоминал Долгушин.
После войны карьера Сталина стала развиваться стремительно. В 1946 году его назначили командиром 1-го Гвардейского истребительного авиакорпуса, присвоили звание генерал-майора авиации. В 1947 он стал помощником командующего Военно-воздушными силами Московского военного округа, а с 1948-го — командующим.
При нем семьи летчиков и техников переселили из ветхих бараков в новые домики, офицеры стали посещать вечернюю школу и переучиваться для пилотирования реактивных МиГов.
Его стараниями у ВВС появились свои футбольная и хоккейная команды, собравшие звезд первой величины, команды по конному спорту, плаванию, гимнастике, велоспорту и баскетболу.
~Стремительный подъем в карьере закончился таким же стремительным падением. ~Жизнь Василия перевернулась 5 марта 1953 года — в день смерти его отца. Уже 26 марта новый министр обороны СССР Николай Булганин подписал приказ об увольнении Сталина-младшего в запас без права носить военную форму.
~Осознавая, сколько врагов он нажил за свою жизнь, Василий пытался уехать в Китайскую Народную Республику,~ попросив политическое убежище. Обратиться в консульство он успел, а вот покинуть Союз — нет.
28 апреля 1953 года ~его арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде~ и злоупотреблении служебным положением. На тот момент ему было 32 года.
~В заключении генерал провел почти восемь лет~ — успел побывать в тюрьме на Лубянке, в госпитале МВД, в знаменитом «Владимирском централе». Освободился досрочно, но глубоко больным человеком.
В январе 1960 года Василия привезли в Москву, выделили трехкомнатную квартиру и даже назначили пенсию. Взамен ~просили поддержать кампанию по развенчанию культа личности Сталина, от чего он наотрез отказался.~
На свободе Василий принялся писать мемуары, которые закончил всего за несколько месяцев и передал рукописи в посольство КНР. Торопился не зря — уже 16 апреля того же года его снова отправили за решетку — «для отбытия оставшейся части наказания».
После освобождения Сталин был сослан в Казань, где его заставили сменить фамилию на Джугашвили. Под эти именем он и умер 19 марта 1962 года.
Во врачебном заключении говорилось, что причиной стало отравление алкоголем.
Только после его смерти, в декабре 1962 года, в Китае опубликовали книгу его воспоминаний «Честное слово. История Василия Сталина». В России она вышла позднее и под другим названием — «От отца не отрекаюсь!».
Как полагал Василий, именно это было его девизом по жизни и причиной многих сложностей.