Красноярка отсудила 300 тысяч рублей за столкновение на склоне

Виновница происшествия нарушила элементарные правила безопасности.

Суд обязал горнолыжницу выплатить 300 тысяч рублей жительнице Красноярска, с которой она столкнулась во время катания в фанпарке «Бобровый лог».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, пострадавшая обратилась в инстанцию с требованием возместить причиненный ей ущерб.

Во время разбирательства выяснилось, что виновница происшествия нарушила элементарные правила безопасности: вместо того чтобы снизить скорость, скорректировать дистанцию и выбрать безопасную траекторию движения, она продолжила спуск, что и привело к удару.

Изучив все обстоятельства, суд признал требования истицы обоснованными. С ответчицы взыскана денежная сумма в качестве компенсации морального вреда — за перенесенные физические страдания и причинение ущерба здоровью.

Ранее мы сообщали, что суд вернул бюджету Красноярского края 28 миллионов за «срочность» контракта.