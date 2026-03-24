Красноярка отсудила 300 тысяч рублей за столкновение на склоне

Суд обязал горнолыжницу выплатить 300 тысяч рублей жительнице Красноярска, с которой она столкнулась во время катания в фанпарке «Бобровый лог».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, пострадавшая обратилась в инстанцию с требованием возместить причиненный ей ущерб.
Во время разбирательства выяснилось, что виновница происшествия нарушила элементарные правила безопасности: вместо того чтобы снизить скорость, скорректировать дистанцию и выбрать безопасную траекторию движения, она продолжила спуск, что и привело к удару.
Изучив все обстоятельства, суд признал требования истицы обоснованными. С ответчицы взыскана денежная сумма в качестве компенсации морального вреда — за перенесенные физические страдания и причинение ущерба здоровью.
