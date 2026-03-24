Александр Гусев призвал усилить контроль дезинсекции в Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил усилить контроль отбора подрядчиков для проведения дезинсекционных работ. Вопрос обсудили на оперативном совещании регионального правительства.
По данным руководителя воронежского управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева, в 2026 году объемы обработок в местах массового пребывания людей будут увеличены с учетом эпидемиологической ситуации. Площадь обработки против личинок комаров сохранена на уровне 272,6 гектара, против окрыленных насекомых увеличена на 19 процента — до 1317,5 гектара, против клещей — на 12,6 процента, до 1566,6 гектара. Общий объем финансирования превышает 10,6 миллиона рублей и формируется за счет областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.
Отмечается, что весна 2026 года в регионе теплее климатической нормы на 3,1°С, что способствует более ранней активности переносчиков инфекций. В частности, клещи начнут проявлять активность уже в конце марта, а личинки комаров — в начале апреля. В связи с этим профильные службы рекомендуют начинать акарицидные обработки с начала апреля, а противокомариные мероприятия проводить с апреля по июнь.
С марта 2025 года все организации, выполняющие дезинсекционные работы, обязаны иметь лицензии. За этот период выдано 77 разрешений. Также предусмотрен обязательный контроль качества: эффективность обработок проверяется через 5−7 и 15 дней, при необходимости проводится повторная обработка.
Игорь Механтьев отметил, что муниципалитеты пока неравномерно заключают контракты, и часть из них еще не нашла подрядчиков.
Отдельно обсуждалась подготовка детских оздоровительных учреждений. Обработка их территорий должна проводиться за 5−7 дней до открытия и перед каждой сменой с обязательной проверкой результата.
Губернатор подчеркнул, что к работам должны допускаться только лицензированные исполнители, а приоритет необходимо отдать объектам детского отдыха. Он поручил обеспечить проведение обработок без сбоев и взять ситуацию на особый контроль.