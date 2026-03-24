Александр Гусев призвал усилить контроль дезинсекции в Воронежской области

По данным руководителя воронежского управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева, в 2026 году объемы обработок в местах массового пребывания людей будут увеличены с учетом эпидемиологической ситуации. Площадь обработки против личинок комаров сохранена на уровне 272,6 гектара, против окрыленных насекомых увеличена на 19 процента — до 1317,5 гектара, против клещей — на 12,6 процента, до 1566,6 гектара. Общий объем финансирования превышает 10,6 миллиона рублей и формируется за счет областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.