Александр Гусев призвал усилить контроль дезинсекции в Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев поручил усилить контроль отбора подрядчиков для проведения дезинсекционных работ. Вопрос обсудили на оперативном совещании регионального правительства.

Источник: "Российская газета"

По данным руководителя воронежского управления Роспотребнадзора Игоря Механтьева, в 2026 году объемы обработок в местах массового пребывания людей будут увеличены с учетом эпидемиологической ситуации. Площадь обработки против личинок комаров сохранена на уровне 272,6 гектара, против окрыленных насекомых увеличена на 19 процента — до 1317,5 гектара, против клещей — на 12,6 процента, до 1566,6 гектара. Общий объем финансирования превышает 10,6 миллиона рублей и формируется за счет областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Отмечается, что весна 2026 года в регионе теплее климатической нормы на 3,1°С, что способствует более ранней активности переносчиков инфекций. В частности, клещи начнут проявлять активность уже в конце марта, а личинки комаров — в начале апреля. В связи с этим профильные службы рекомендуют начинать акарицидные обработки с начала апреля, а противокомариные мероприятия проводить с апреля по июнь.

С марта 2025 года все организации, выполняющие дезинсекционные работы, обязаны иметь лицензии. За этот период выдано 77 разрешений. Также предусмотрен обязательный контроль качества: эффективность обработок проверяется через 5−7 и 15 дней, при необходимости проводится повторная обработка.

Игорь Механтьев отметил, что муниципалитеты пока неравномерно заключают контракты, и часть из них еще не нашла подрядчиков.

Отдельно обсуждалась подготовка детских оздоровительных учреждений. Обработка их территорий должна проводиться за 5−7 дней до открытия и перед каждой сменой с обязательной проверкой результата.

Губернатор подчеркнул, что к работам должны допускаться только лицензированные исполнители, а приоритет необходимо отдать объектам детского отдыха. Он поручил обеспечить проведение обработок без сбоев и взять ситуацию на особый контроль.