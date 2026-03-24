Минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ матчем против московского «Динамо»

24 марта в 19.30 хоккеисты минского «Динамо» начнут на «Минск-арене» плей-офф КХЛ домашним матчем против московского «Динамо».
Минское «Динамо» в минувшем чемпионате набрало за 68 матчей 88 очков и заняло в Западной конференции второе место, пропустив вперед только ярославский «Локомотив» (98 очков). Это лучший для «зубров» в истории КХЛ.
Минчане котируются как фавориты в серии против москвичей. Причина тому в более успешном выступлении минчан в чемпионате и преимущество в личных встречах. «Динамо» из Москвы заняло в регулярном чемпионате 7-е место в Западной конференции, набрав 81 очко. В очном противостоянии минчане выиграли у москвичей три матча чемпионата из четырех.
Ранее соперники встречались в плей-офф два раза на стадии первого раунда. В сезоне 2011/2012 сильнее оказались москвичи (4:0 в серии), как и в сезоне 2023/2024 (4:2).
В плей-офф прошлого сезона москвичи дошли до полуфинала, обыграв по пути СКА (4:2), «Ак Барс» (4:2), а затем уступив «Трактору» (1:4). Минские динамовцы в прошлогодних играх на выбывание впервые в истории преодолели первый раунд, выбив московский ЦСКА (4:2). Но затем последовало поражение от «Трактора» (1:4).
Первые два матча динамовской серии состоятся в Минске 24 и 26 марта, а затем команды встретятся 28 и 30 марта в Москве. Напомним, что победитель серии должен выиграть четыре матча. Если понадобиться, то серия продолжится 1, 3 и 5 апреля.
Прочитайте, что произошло после яркой победы белоруски Арины Соболенко над китаянкой Чжэн в Майами: «Я выбрала правильного жениха, понимаете?».