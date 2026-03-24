В Дзержинском районе Перми реализуются три приоритетных проекта

Он рассказал, что в Дзержинском районе реализуется 3 приоритетных проекта. В рамках проекта «Я — патриот» в сквере им. Олега Новоселова установлено 4 стенда с информацией о вкладе предприятий района в победу в Великой Отечественной войне. В рамках проекта «Улицы притяжения» планируется реконструкция бульвара ЖК «Боровики», ремонт сквера по улице Докучаева и обустройство общественного пространства между домами по шоссе Космонавтов, 98−102 и ул. Плеханова, 69−73. Проект «Чистый взгляд» включает проведение субботников и очистку берегов рек Мулянки и Данилихи, организацию площадок для выгула собак.