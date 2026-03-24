В Дзержинском районе Перми реализуются три приоритетных проекта

Традиционно депутаты Пермской городской Думы на пленарных заседаниях заслушивают доклады глав районов об итогах работы и планах на перспективу.
— Этот формат хорошо себя зарекомендовал: предметно обсуждаем, как обстоят дела в конкретном районе, говорим о результатах и планах на будущее с учетом специфики каждого района, — рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
24 марта в рамках часа депутата выступил глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.
Он рассказал, что в Дзержинском районе реализуется 3 приоритетных проекта. В рамках проекта «Я — патриот» в сквере им. Олега Новоселова установлено 4 стенда с информацией о вкладе предприятий района в победу в Великой Отечественной войне. В рамках проекта «Улицы притяжения» планируется реконструкция бульвара ЖК «Боровики», ремонт сквера по улице Докучаева и обустройство общественного пространства между домами по шоссе Космонавтов, 98−102 и ул. Плеханова, 69−73. Проект «Чистый взгляд» включает проведение субботников и очистку берегов рек Мулянки и Данилихи, организацию площадок для выгула собак.
Благодаря поддержке краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина открылся новый корпус школы № 55, отремонтированы две школы — «Мастерград» и школа № 44. На 2026 год запланирован ремонт гимназий № 4 и № 10, обустройство 5 модельных библиотек, а также ремонт спортивной площадки на ул. Екатерининская, 181.
Ежегодно активисты ТОС участвуют в конкурсах инициативных проектов. Так, в 2025 году был реализован проект «Турник нашего двора» ТОС «Боровики», в рамках которого установлена спортивная площадка на аллее между ул. Хабаровская, 54 и ул. Вагонная, 25.
— Я, как депутат от Дзержинского района, отмечу, что взаимодействие между управленческой командой района и депутатским корпусом точно налажено. Наш район развивался достаточно динамично. И, безусловно, все изменения происходят во многом благодаря активной позиции наших жителей, — отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.