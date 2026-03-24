В Пермском крае начали готовить лесные питомники к новому сезону

В лесных питомниках Пермского края стартовали работы по подготовке к сезону 2026 года.
С приближением весны особое внимание уделяют молодым сеянцам, которые зимуют под снегом. Во время оттепелей на поверхности снега появляется плотная корка — наст. Под ней скапливается влага и не хватает воздуха, что может привести к развитию грибковых заболеваний.
Чтобы защитить растения, специалисты Гослесхоза делают в снежном покрове специальные отверстия. Они помогают воздуху циркулировать и поддерживают подходящую температуру для саженцев.
В прошлом году в регионе достигли рекордных показателей по лесовосстановлению — было восстановлено более 50 тысяч гектаров леса за всё время реализации проекта.