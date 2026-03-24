В Красноярске планируют благоустроить набережную возле Октябрьского моста — сейчас это заброшенная территория без инфраструктуры. Об этом рассказал мэр Сергей Верещагин на сессии Горсовета.
Речь идет об участке от моста до здания на Северном проезде, 12. Заросший пустырь планируют превратить в место для отдыха и занятий спортом: появятся пешеходные дорожки, скамейки, урны, освещение, памп-трек и зона для рыбалки.
Первый этап должны реализовать уже в 2026 году, а второй — от Северного проезда, 12 до лодочной станции — в 2027-м.
Ранее мы писали, что до конца апреля в Красноярск поступит 55 новых газомоторных автобусов.