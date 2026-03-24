В Калининграде установят часы с трехметровыми циферблатами

На корпусе Высшей школы философии и социальных наук появятся современные часовые механизмы российского производства. Как рассказал часовой мастер Евгений Миронов, часы диаметром 3 м будут состоять из четырех циферблатов, ориентированных на четыре стороны света. Одной из их особенностей станет применение RGB-подсветки — системы разноцветного освещения на основе светодиодов. Благодаря этому можно будет создавать не только статическую цветовую картину, но и динамическую подсветку синхронно с ходом часов. Сейчас ведутся работы по установке шпиля на 60-метровую башню, а в течение весны на ней появятся и часы.