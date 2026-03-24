В Калининграде установят часы с трехметровыми циферблатами

Часы с трехметровыми циферблатами установят на башне на территории строящегося кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ), сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Здание возводят по нацпроекту «Молодёжь и дети».
На корпусе Высшей школы философии и социальных наук появятся современные часовые механизмы российского производства. Как рассказал часовой мастер Евгений Миронов, часы диаметром 3 м будут состоять из четырех циферблатов, ориентированных на четыре стороны света. Одной из их особенностей станет применение RGB-подсветки — системы разноцветного освещения на основе светодиодов. Благодаря этому можно будет создавать не только статическую цветовую картину, но и динамическую подсветку синхронно с ходом часов. Сейчас ведутся работы по установке шпиля на 60-метровую башню, а в течение весны на ней появятся и часы.
Напомним, «Кампус Кантиана» строится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети». Первые два объекта — многофункциональный университетский центр и «БФУ Экспо» — были введены в эксплуатацию в 2024 году к 300-летнему юбилею философа Иммануила Канта. В январе этого года ввели в эксплуатацию студенческие общежития кампуса. Открытие всего комплекса запланировано на этот год. Отметим, что инфраструктура кампуса рассчитана на более чем 15 тыс. студентов и работу 750 научно-педагогических сотрудников в горизонте 10 лет.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.