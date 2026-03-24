Фильм с участием Марка Эйдельштейна выйдет в прокат в Нижнем Новгороде

Драматическая картина выйдет в прокат 31 марта.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде покажут фильм «Космос засыпает» с участием нижегородского актера Марка Эйдельштейна (16+). Драматическая картина выйдет в прокат в одной сети кинотеатров 31 марта, сообщается на сайте организации.

По сюжету главный герой Паша учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя в престижном университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Но внезапно юноша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна, где дома тонут в песках.

Режиссером фильма выступил Антон Мамыкин, в нем также снялись Дарья Екамасова, Никита Конкин и Софья Воронцова.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что событийную культурную программу на 2026 год представили в Нижнем Новгороде.