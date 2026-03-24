В Нижнем Новгороде полностью потушили пожар на территории промзоны

РИА Новости: в Нижнем Новгороде полностью потушили пожар в автосервисе.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Крупный пожар в автосервисе на территории промышленной зоны в Нижнем Новгороде полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В понедельник поздно вечером ведомство сообщало о пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров на территории промзоны в Нижнем Новгороде на улице Федосеенко, 59. По данным МЧС РФ, горели резина на открытой площадке и рядом стоящее здания автосервиса. Информация о пострадавших не поступала.

«Пожар в автосервисе Нижнего Новгорода полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении министерства.