В Нижнем Новгороде полностью потушили пожар на территории промзоны

В понедельник поздно вечером ведомство сообщало о пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров на территории промзоны в Нижнем Новгороде на улице Федосеенко, 59. По данным МЧС РФ, горели резина на открытой площадке и рядом стоящее здания автосервиса. Информация о пострадавших не поступала.