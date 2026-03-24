В Минздраве Татарстана рассказали о нововведениях в диспансеризации

В минувшем году в Татарстане диспансеризацию прошли более 1,46 миллиона человек. Благодаря этим мероприятиям было диагностировано 126 тысяч новых случаев заболеваний, включая 45 тысяч случаев патологий сердечно-сосудистой системы, 1 859 онкологических заболеваний и около 2 тысяч случаев сахарного диабета. Отмечено, что в 2025 году более 193 тысяч работников предприятий прошли промышленные осмотры.