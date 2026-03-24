В Минздраве Татарстана рассказали о нововведениях в диспансеризации

Профилактические медицинские доказали эффективность в поддержании здоровья и увеличении продолжительности жизни жителей Татарстана. Представители регионального Министерства здравоохранения поделились итогами прошлого года и планами на 2026 год в области превентивной медицины на прошедшем в Доме правительства республики брифинге.
Глава Минздрава республики, Альмир Абашев, подчеркнул, что последние пять лет ознаменованы активным развитием профилактической медицины. С 2022 года наблюдается рост числа граждан, подлежащих ежегодным осмотрам, с амбициозной целью охватить профилактическими мероприятиями до 70% старшего населения к 2030 году.
В минувшем году в Татарстане диспансеризацию прошли более 1,46 миллиона человек. Благодаря этим мероприятиям было диагностировано 126 тысяч новых случаев заболеваний, включая 45 тысяч случаев патологий сердечно-сосудистой системы, 1 859 онкологических заболеваний и около 2 тысяч случаев сахарного диабета. Отмечено, что в 2025 году более 193 тысяч работников предприятий прошли промышленные осмотры.
Мобильные пункты диспансеризации также сыграли значительную роль, проведя свыше 300 тысяч исследований среди сельского населения. В результате 42 803 человека были направлены на госпитализацию.
На 2026 год запланировано проведение 1 483 868 общих диспансерных осмотров, 5 040 углубленных осмотров и 195 192 профилактических осмотра взрослого населения. В рамках нацпроекта «Семья» пройдет около 558 тысяч обследований репродуктивного здоровья.
Среди нововведений — скрининг липидного профиля для лиц младше 40 лет для раннего выявления атеросклероза, позволяющий оценить риски инфаркта даже при нормальном уровне холестерина. Для женщин репродуктивного возраста введен тест на папилломавирус для профилактики рака шейки матки. Особое внимание уделяется диспансеризации участников СВО.
Главный внештатный кардиолог Минздрава, Зульфия Ким, сообщила о снижении заболеваемости болезнями кровообращения на 16,3% за шесть лет. Вместе с тем, главный онколог Эдуард Нагуманов указал на рост заболеваемости злокачественными новообразованиями на 31,1% с 2020 года. Он также подчеркнул важность охвата скринингом не менее 70% населения и его регулярность.
Министр здравоохранения обозначил три приоритетных направления: доступность помощи, развитие технологий и коммуникацию с населением, подчеркнув необходимость 100% охвата диспансерным наблюдением всех вновь выявленных заболеваний.