На Дону нашли перевозчика для 17 садовых маршрутов. Информация размещена на сайте госзакупок.
По итогам конкурентных процедур, в Ростовской области назначен перевозчик для 17 межмуниципальных маршрутов, обслуживающих садовые товарищества. Перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам, что обеспечит доступность поездок для садоводов.
Контракт на общую сумму 150,3 млн рублей, выделенных из областного бюджета, заключен с компанией ООО «Самара Авто Газ». Заказчиком перевозок выступило Министерство транспорта Ростовской области.
Маршрутная сеть включает 17 направлений, связывающих Ростов-на-Дону и окрестные населенные пункты с садоводческими некоммерческими товариществами и обществами. Среди них: № 1104 «Ростов на Дону (Сельмаш) — СНТ “Ветеран”, № 1112 “п. Октябрьский — СНТ “Содружество” — СНТ “Ветеран” — Ростов на Дону”, № 1107 “Ростов на Дону — СНТ “Комбайностроитель” и другие.
Подрядчик ООО «Самара Авто Газ» несет ответственность за безопасность перевозок, техническое состояние автопарка, проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей и обеспечение диспетчерского сопровождения.