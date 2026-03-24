Названы имена лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина»

Вручение театральной премии «Нижегородская жемчужина» состоялось в театре «Комедiя» в преддверии Дня работника культуры и Дня театра. Ее присуждают актёрам, режиссерам, художникам, композиторам, дирижерам, музыкантам, драматургам в возрасте до 35 лет за творческие достижения в области театрального искусства.
Лауреатами этого года стали девять артистов: Алексей Бочковский из Камерного театра оперы и музыкальной комедии имени Степанова; Валерия Горбунова из театра оперы и балета имени Пушкина; Светлана Горшенкова из детского театра «Вера»; Антон Мигунов — артист нижегородского театра кукол; Екатерина Никонова из театра музыкально-пластической драмы «Преображение»; Мария Оболенская из театра «Комедiя»; Мария Сторожева из кстовского театр кукол; Сергей Трофимов из театра драмы имени Горького и Алексей Фирсов из нижегородского ТЮЗа.
В департаменте культуры отметили, что всего в муниципальных учреждениях культуры Нижнего Новгорода работает почти 4 тысячи человек. 54 из них на праздничном вечере были награждены почетными грамотами администрации города Нижнего Новгорода, а также благодарственными письмами администрации города и благодарностями главы Нижнего Новгорода.
