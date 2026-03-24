Женская команда воронежского «Факела» будет выступать в первой лиге

Российский футбольный союз принял решение реформировать систему соревнований женских команд. Теперь первая лига станет вторым дивизионом в системе профессиональных соревнований. Десять клубов с мая по октябрь сыграют друг с другом по два раза (в гостях и дома).
В число участников турнира на сезон-2026 вошел воронежский «Факел». Соперницами наших девушек станут — «Пари НН», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Волгарь», «Оренбург», «Челябинск-ОСШ», «Акрон-Академия Коноплева» и «Балтика».
— Нас ждет непростой турнир, в котором будут участвовать воспитанницы топ-академий страны, а также женщины, уже поигравшие в футбол на более высоком уровне, — поделился ожиданиями главный тренер академии «Факела» Вадим Эктов.