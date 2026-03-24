В регионах России уменьшилось количество вакансий для STEM-специалистов

Рекордное сокращение вакансий STEM-специалистов — профессионалов в области науки, технологий, инженерии и математики — зафиксировали аналитики Ассоциации инновационных регионов России. По итогам 2025 года количество предложений на рынке труда сократилось в среднем по стране на 34,5 процента. Наибольшее снижение произошло в Уральском, Южном и Сибирском федеральных округах. Как оценивают эту тенденцию в регионах узнали корреспонденты «РГ».
В исследовании АИРР, основанном на информации рекрутинговых онлайн-платформ, собраны данные по 85 регионам России на декабрь 2025 года. По данным ассоциации, уменьшается число самих предложений от работодателей. Максимальный показатель падения — в IT-сфере, где за прошлый год сокращение составило 44 процента. По мнению авторов исследования, причина в том, что работодатели «свернули поиск работников или перешли к другим формам заполнения свободных рабочих мест».
— Даже в регионах с развитой инновационной экономикой компании сокращают найм, адаптируя бизнес под имеющиеся STEM-кадры, ищут скрытые резервы и с переменным успехом повышают производительность труда, — отмечает директор АИРР Александр Смекалин.
В частности, в СФО отрицательное значение прироста спроса на STEM-специалистов на декабрь 2025 года составило 38,8 процента. Для сравнения, в ЦФО падение спроса за тот же период — 33,6 процента. При этом, несмотря на снижение, в сопоставлении с численностью экономически активного населения, такие сибирские регионы, как Новосибирская, Омская и Томская области в исследовании АИРР остаются в группе наибольшей востребованности STEM-специалистов (вторая группа регионов с численностью экономически активного населения от одного до двух миллионов). К примеру, в Новосибирской области востребованность кадров STEM-профессий относительно среднероссийского уровня составляет 163%.
— Действительно, есть направления, по которым наблюдается нехватка специалистов. Это касается, к примеру, инженерного персонала: мы регулярно слышим от индустриальных партнеров о кадровом голоде. В особенности — нехватке инженеров, дополнительно обладающих управленческими компетенциями: высокими коммуникативными навыками и сильными переговорными позициями. Это позиция, условно говоря, операционного директора, в которой важны сильная инженерная часть в сочетании с перечисленными компетенциями, — рассказала «РГ» доктор экономических наук, директор Центра трансфера технологий Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, профессор кафедры аудита, учета и финансов НГТУ НЭТИ Елена Хоменко.
Говорить о тенденции падения спроса на специалистов, по мнению эксперта, точно не приходится. Мы наблюдаем скорее смещение акцентов в поиске сотрудников и в целом в работе с кадрами. Выборка по конкретным вакансиям перестала отражать реальный запрос рынка и не позволяет его измерить. Исследования, например, Московской школы управления «Сколково», показывают, что сейчас востребованы кросс-функциональные специалисты, и название должности само по себе вообще никак не отражает профиль специалиста.
— Если мы говорим о кадрах для инновационной экономики, есть очевидный недостаток и специалистов в сфере интеллектуальной собственности. Исследования научно-образовательного центра Федерального института промышленной собственности ежегодно фиксируют кратный недостаток таких специалистов. В связи с этим коллеги открыли на своей базе магистратуру по направлению «Инноватика». Как преподаватель этой программы отмечу кратный рост интереса: динамика набора более чем в 1,5 раза ежегодно. Причем учиться, чтобы усилить профиль своей базовой специализации, идут люди, уже занимающие определенные позиции, в том числе в том-менеджменте, инновационно-технологическом блоке промышленных компаний, консалтинговых агентств и институтов развития, — говорит Хоменко.
Сейчас во многих сферах требуются специалисты с «миксом» знаний. Найти такого работника практически невозможно. Но можно вырастить самостоятельно. Поэтому работодатели все чаще ищут специалистов с базовыми компетенциями или трудоустраивают студентов после прохождения стажировок и уже в структуре своей компании обучают сотрудника под себя.
В Свердловской области тоже отмечают, что работодатели «якорят» студентов еще на третьем курсе, когда те приходят на практику.
— В прошлом году на 12 выпускников бакалавриата по специальности «Автоматизация технологических процессов» поступило 62 заявки от кадровых партнеров вуза, на 13 студентов-энергетиков — 61 заявка, на 21 инженера-конструктора — 88 заявок, — делится начальник Центра карьеры Уральского Государственного Горного университета Мария Коренькова. — Причем молодые кадры заточены не только по своему профилю, но знакомы с процессами роботизации и IT. Именно благодаря тому, что студенты получили знания на стыке разных дисциплин, они легко погружаются в рабочий процесс и остаются на производствах.
В инновационной уральской компании, которая разрабатывает собственные технологии для атомной энергетики и водоочистки, «РГ» рассказали, что всегда заинтересованы в молодых специалистах.
— Из года в год мы стараемся рассмотреть и нанять к себе на предприятие тех молодых специалистов, которые могут по-новому оценить процессы теплообмена и очистки стоков. Всегда ожидаем от них нестандартных предложений, которые могут улучшить технологии, — говорит директор по коммуникациям компании Анна Маликова.
Между тем снижение спроса на STEM-специалистов в целом по рынку все-таки ощущается. Обусловлено это замедлением национальной и мировой экономик, считает директор Курганского филиала Института экономики УрО РАН Сергей Орлов.
— Современный бизнес акцентирует внимание на точечном привлечении высококвалифицированных кадров с навыками работы в сфере ИИ, а не на массовом найме сотрудников. На фоне общего снижения количества вакансий увеличивается спрос на AI-тренеров и специалистов по машинному обучению, в то время как востребованность традиционных сетевых администраторов и разработчиков программ снижается, а требования к кандидатам непрерывно растут, — утверждает Орлов. — Кроме того, все больше российских компаний завершают процессы перехода на отечественное ПО, что понижает спрос на услуги разработчиков. Вместе с тем, при общем снижении спроса на STEM сохраняется недостаток отдельных групп специалистов (по информационной безопасности, DevOps, по архитектуре нейросетей). Следует также обратить внимание на неравномерность распределения снижающегося спроса на специалистов. Наиболее значительное сокращение наблюдается в инновационных регионах с развитой IT инфраструктурой, таких как Урал, Сибирь, Юг России. В регионах с высокой концентрацией научно-технологических центров количество вакансий сократилось на 37,2 процента, что выше среднего по стране. Стабильный спрос сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, которые сохраняют статус лидеров по реализации образовательного и научного потенциалов, однако и здесь спрос смещается от массового найма к точечному привлечению специалистов. Как следствие, после бурного роста в прошлые годы, во втором полугодии 2025 года рост зарплат в сфере IT приостановился и в 2026 году ожидается стабилизация их уровня по большинству позиций.
Наблюдаемое сокращение на рынке вакансий STEM-специалистов — это многофакторный процесс, уверен руководитель Фонда развития IT-образования в Ростовской области Александр Букуров.
— Во-первых, на федеральном уровне мы видим последствия перегретого рынка, особенно в IT-секторе. После спроса на волне импортозамещения компании перешли к оптимизации: они больше не готовы массово нанимать начинающих, делая ставку на более эффективное использование имеющихся кадров и привлечение профессионалов, — комментирует собеседник «РГ». — Во-вторых, на рынке труда сложился структурный дисбаланс, появилось огромное количество выпускников краткосрочных онлайн-курсов, чьи навыки, к сожалению, не соответствуют реальным требованиям работодателей. Это создает иллюзию избытка кадров, хотя на самом деле сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов.
В Ростовской области, по словам Букурова, ощущается общероссийский тренд на сокращение спроса на IT-специалистов начального уровня. На начало 2026 года, в регионе на одну IT-вакансию приходилось до 25 резюме, что в пять раз больше, чем в 2021 году. С другой стороны, в промышленном секторе области, включая предприятия ОПК, наблюдается уверенный рост и высокий спрос на инженерные кадры.
— Тревожиться стоит не из-за самого факта сокращения «общих» STEM-вакансий, а из-за нарастающего разрыва между системой образования и потребностями экономики, — считает Букуров. — Если мы не сможем быстро адаптировать образовательные программы под запросы промышленности и высокотехнологичных отраслей, мы рискуем получить структурную безработицу среди молодежи и замедление темпов цифровой трансформации и промышленного роста. Для экономики Ростовской области текущая тенденция — это сигнал к действию. Позитивный эффект может заключаться в «оздоровлении» рынка труда: уходят завышенные зарплатные ожидания у новичков, а фокус смещается на получение фундаментального образования и реальных навыков. Негативный риск — отток талантливой молодежи, не нашедшей применения своим навыкам, в другие регионы или страны. Поэтому ключевая задача для нас — создание эффективной связки «вуз — предприятие». Прогнозирую, что в 2026 году мы увидим продолжение существующих тенденций.
По словам Владислава Пигенко, директор Института перспективного машиностроения, приведенные данные — не повод для паники. Это фаза структурной перестройки.
— Рынок переходит от «золотой лихорадки» к зрелости, — уверен Пигенко. — Однако для регионов, не обладающих московскими ресурсами, риски серьезны: они могут превратиться в «кладбища талантов», готовящих специалистов для чужих экономик. Поэтому сегодня приоритет нужно отдавать образовательным программам, которые готовят выпускников с опытом работы. Такие образовательные программы должны быть практикоориентированными, основанными на проектном подходе и предусматривающими выпускные работы, связанные с внедрением в реальный сектор экономики.