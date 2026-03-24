В регионах России уменьшилось количество вакансий для STEM-специалистов

— Современный бизнес акцентирует внимание на точечном привлечении высококвалифицированных кадров с навыками работы в сфере ИИ, а не на массовом найме сотрудников. На фоне общего снижения количества вакансий увеличивается спрос на AI-тренеров и специалистов по машинному обучению, в то время как востребованность традиционных сетевых администраторов и разработчиков программ снижается, а требования к кандидатам непрерывно растут, — утверждает Орлов. — Кроме того, все больше российских компаний завершают процессы перехода на отечественное ПО, что понижает спрос на услуги разработчиков. Вместе с тем, при общем снижении спроса на STEM сохраняется недостаток отдельных групп специалистов (по информационной безопасности, DevOps, по архитектуре нейросетей). Следует также обратить внимание на неравномерность распределения снижающегося спроса на специалистов. Наиболее значительное сокращение наблюдается в инновационных регионах с развитой IT инфраструктурой, таких как Урал, Сибирь, Юг России. В регионах с высокой концентрацией научно-технологических центров количество вакансий сократилось на 37,2 процента, что выше среднего по стране. Стабильный спрос сохраняется в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, которые сохраняют статус лидеров по реализации образовательного и научного потенциалов, однако и здесь спрос смещается от массового найма к точечному привлечению специалистов. Как следствие, после бурного роста в прошлые годы, во втором полугодии 2025 года рост зарплат в сфере IT приостановился и в 2026 году ожидается стабилизация их уровня по большинству позиций.