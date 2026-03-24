Тюменская область представила проекты оздоровительного туризма в Москве

Мария Трофимова в рамках выступления добавила, что специалисты ведут работу по адаптации туристических маршрутов для иностранцев с учетом полученных экспертных оценок. В 2025 году делегация, состоящая из туроператоров Китая, уже проехала по межрегиональному маршруту «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Кроме того, внедряются удобные для иностранных туристов сервисы оплаты услуг, ведутся переговоры по введению прямого авиасообщения из Тюменской области в Китай, а официальная туристическая платформа visittyumen.ru переведена на китайский язык.