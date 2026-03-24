Тюменская область представила проекты оздоровительного туризма в Москве

Тюменская область презентовала свои наработки развития въездных и оздоровительных путешествий на выставке MITT, которая прошла в середине марта в Москве, сообщили в региональном департаменте потребительского рынка и туризма. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Выставка прошла в 32-й раз и объединила экспозиции 40 стран и большинства регионов России. Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, выступая на секции «Путешествие за здоровьем и долголетием. Тренды популярности оздоровительного туризма 2025−2026 гг.», подчеркнула, что инфраструктура и возможности региона отвечают растущим потребностям туристов в качественном оздоровительном отдыхе. Экспертами отмечено, что развитие данного направления позволило региону занять второе место по динамике прироста ночевок туристов в 2025 году. Кроме того, интерес у посетителей выставки вызвал стенд курорта «Марциаль», где презентовали оздоровительные программы центра управления здоровьем.
На сессии по въездному туризму обсуждались перспективы роста туристического потока в Тюменскую область и соответствие актуальным трендам. Напомним, что на текущий момент в фокусе въездного туризма в регионе — три целевых рынка: Китай, арабские государства Персидского залива и Индия. На эти целевые аудитории разработаны туристические маршруты проекта «Открой твою Россию».
Мария Трофимова в рамках выступления добавила, что специалисты ведут работу по адаптации туристических маршрутов для иностранцев с учетом полученных экспертных оценок. В 2025 году делегация, состоящая из туроператоров Китая, уже проехала по межрегиональному маршруту «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири». Кроме того, внедряются удобные для иностранных туристов сервисы оплаты услуг, ведутся переговоры по введению прямого авиасообщения из Тюменской области в Китай, а официальная туристическая платформа visittyumen.ru переведена на китайский язык.
Также в рамках выставки MITT состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Тюменской областью и Республикой Дагестан. Регионы договорились об объединении усилий в продвижении туристического потенциала территорий, расширении деловых связей, а также о проведении информационных туров для профессионалов отрасли.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.