В трех ведущих стационарах Нижнего Новгорода сменились главврачи: кто возглавил медучреждения

«Сергей Гамаюнов также сохранит должность директора Научно-исследовательского института клинической онкологии “Нижегородский областной клинический онкологический диспансер” (НИИКО “НОКОД”). Соответствующее решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Такое решение призвано обеспечить реализацию проекта «Город здоровья», который предполагает слияние диагностических и лечебных мощностей больницы имени Семашко и онкодиспансера.
Как отметил заместитель губернатора Андрей Чечерин, итогом должно стать создание в городе-миллионнике современного онкологического кластера. Ключевые инфраструктурные решения уже приняты: объявлен победитель конкурса на поставку оборудования для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ), контракт планируется заключить в ближайшие дни, а ввод оборудования в эксплуатацию намечен на 2028 год.
Параллельно в 2028 году стартует строительство нового хирургического корпуса онкологического профиля, где будет развернуто экстренное приемное отделение и поликлиника.
В перспективе на базе больницы имени Семашко появится Центр ядерной медицины, что позволит вывести на новый уровень лечение не только онкологических, но и кардиологических, эндокринных и неврологических заболеваний.
Кадровая ротация затронула и другие крупные стационары города. Прежний руководитель областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Сергей Богданов возглавил городскую клиническую больницу № 5, которая специализируется на высокотехнологичной хирургии, сосудистой патологии и лечении инфарктов.
Кресло главврача пятой больницы покинул Николай Родин: теперь он назначен руководителем городской больницы № 33, одного из крупнейших многопрофильных стационаров региона, известного своим токсикологическим центром. Предыдцщий руководитель ГКБ № 33 Павел Зубеев был задержан в феврале. Он подозревается в мошенничестве.
