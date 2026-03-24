Водитель «Газели» получил срок за наезд на 3-летнего мальчика в Красноярске

Суд вынес приговор по делу об аварии, произошедшей в сентябре прошлого года во дворе дома в Красноярске. Водитель «Газели» получил реальный срок за сбитого насмерть ребёнка, сообщили в прокуратуре региона.
ДТП случилось 2 сентября 2025 года в жилой зоне на проспекте 60 лет Образования СССР 3-летний мальчик ребенок, который ехал на игрушечном мотоцикле, попал под колеса грузового автомобиля. Полученные травмы оказались смертельными — малыш скончался до прибытия медиков.
Выяснилось, что водитель коммерческого транспорта, заехав во двор, где пешеходы имеют приоритет, не проявил должной осторожности. Скорость движения была невысокой, однако этого оказалось недостаточно для своевременного реагирования.
Сам водитель объяснил случившееся тем, что не заметил ребенка из-за конструктивных особенностей автомобиля — стойка кабины закрыла обзор при выполнении поворота.
Особое внимание в материалах дела привлекла статистика нарушений: за предыдущий год этот же водитель 17 раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД.
До оглашения вердикта фигурант дела частично возместил ущерб пострадавшей стороне, которая настаивала на максимально строгом наказании.
Суд приговорил мужчину к полутора годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет. В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 1 миллион рублей.
