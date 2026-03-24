Калининградскому паруснику «Седов» исполнилось 105 лет

По сей день на барке проходят практику ребята из учебных заведений Росрыболовства.

Источник: Комсомольская правда

Легендарному калининградскому паруснику «Седов» исполнилось 105 лет. Дату отметили 23 марта. Именно в этот день более века назад на воду спустили четырехмачтовый барк «Магдалена Виннен», впоследствии получивший имя «Седов». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на «Седове», как и на «Крузенштерне» до сих пор проходят практику курсанты учебных заведений Росрыболовства. Сами суда находятся в прекрасном техническом состоянии. Они — гордость региона и всей страны.

Напомним, барк отошел Советскому Союзу после Второй Мировой войны, тогда и был назван «Седов».

В 2022—2023 принимал участие в Главном Военно-Морском параде России в Кронштадте.