Легендарному калининградскому паруснику «Седов» исполнилось 105 лет. Дату отметили 23 марта. Именно в этот день более века назад на воду спустили четырехмачтовый барк «Магдалена Виннен», впоследствии получивший имя «Седов». Как сообщает пресс-служба БГАРФ, на «Седове», как и на «Крузенштерне» до сих пор проходят практику курсанты учебных заведений Росрыболовства. Сами суда находятся в прекрасном техническом состоянии. Они — гордость региона и всей страны.