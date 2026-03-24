Мост Павлово — Тумботино закрыли из-за паводка на Оке

Движение транспорта и пешеходов по наплавному мосту на дороге Павлово — Тумботино — Гороховец полностью закрыли. Причиной стал подъём уровня воды в Оке в период весеннего паводка, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
24 и 25 марта специалисты приступят к демонтажу переправы. На время работ грузопассажирский паром будет частично задействован в разборке моста, поэтому его работа может быть ограничена.
Жителям и водителям советуют заранее продумывать маршруты и при необходимости пользоваться альтернативными путями.
После демонтажа понтонный мост вернут не сразу: из-за плановых профилактических работ он будет отсутствовать до конца июня 2026 года. Всё это время перевозки обеспечит паромная переправа, которая будет работать ежедневно с 5:00 до 21:30.