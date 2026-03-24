Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время строительства дублёра Литовского вала в Калининграде появятся очень необычные релоканты

Экспертиза выяснит, где именно они обитают.

Источник: Клопс.ru

При строительстве улицы Юбилейной, которая станет дублёром Литовского вала, обитающих там краснокнижных жуков переселят в другие зелёные зоны города. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге в горадминистрации во вторник, 24 марта.

«Мы заказали дополнительную экспертизу на предмет выявления краснокнижных видов, чтобы установить конкретно, где они обитают. В проектной документации есть отдельный раздел, там написано: если в ходе работ мы наткнёмся на этих жучков, мы должны сделать их релокацию. Переместим их в другое место, которое им будет комфортно», — заявила Дятлова.

По замыслу городских властей, главная задача новой трассы — обеспечить подъезд к будущему кампусу БФУ. На территории, отданной под строительство дороги, обитают краснокнижные насекомые.