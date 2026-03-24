Губернатору доложили о развитии спорта в Репьевском районе

Реализацию дополнительных образовательных программ спортивной направленности в Репьевском районе рассмотрели на оперативном совещании губернатора Александра Гусева, сообщает областное правительство.
Глава муниципалитета Сергей Ершов сообщил, что в районе выстроена целостная модель допобразования, в которой спорт рассматривается как важный элемент воспитания личности. Репьевский район располагает развитой спортивной инфраструктурой. Значительный вклад в ее укрепление вносит местный БФ «Добротворец», который за последние три года направил свыше полумиллиона рублей на покупку спортивного оборудования. Импульс развитию детско-юношеского спорта придает партия «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Детский спорт». В школах района работают квалифицированные тренеры-преподаватели и учителя физкультуры: 60% специалистов имеют высшую и первую квалификационные категорий, средний возраст педагогов — 40 лет. В этом году новыми специалистами по программе «Земский тренер» стали тренеры по футболу и баскетболу.
Важную роль играет Центр дополнительного образования, где занимаются дети в возрасте от пяти до 18 лет. 14 образовательных программ физкультурно-спортивной направленности охватывают 428 детей. В Центре развивают такие виды спорта, каккендо, вольная борьба, бокс, кудо, всестилевое каратэ, биатлон, цирковое искусство, волейбол и футбол. В планах на 2026 год — запуск фиджитал-футбола, сочетающего классический спорт и цифровые технологии.
Репьевский район демонстрирует высокие спортивные результаты. Так, команда по кендо регулярно становится призером соревнований ЦФО, а воспитанники по вольной борьбе — победители и призеры первенств России и Европы. Особая гордость района — двукратная чемпионка России и Европы Вера Кретинина, а спортсмены направления «Кудо» имеют десятки наград и спортивных разрядов. Успешно развивается и бокс, а представители циркового искусства становятся лауреатами международных и всероссийских фестивалей. Всего в этом учебном году 220 обучающихся стали победителями и призерами соревнований, присвоено и подтверждено 30 спортивных разрядов.
Глава региона поблагодарил Сергея Ершова за проделанную работу и отметил, что развитие детского спорта формирует у молодежи правильные жизненные ориентиры.